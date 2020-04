Daniele Scardina smonta Diletta Leotta: "Balla meglio la scopa"

Diletta Leotta e Daniele Scardina non si nascondono più e per scacciare la noia da quarantena hanno deciso di darsi al ballo. Del resto, il pugile era pronto a esordire sulla pista di "Ballando con le stelle" come concorrente, ma a causa dell’emergenza da coronavirus la sua avventura si è interrotta sul nascere. Per tenersi attivo in vista di un possibile esordio in televisione, però, il pugile si è concesso un ballo con Diletta, pubblicando il tutto sui social. E non è mancata la battuta finale, per niente gradita dalla conduttrice sportiva.

Da settimane ormai Scardina e la Leotta convivono sotto lo stesso tetto in attesa di veder terminare questa lunga quarantena. Più volte sui social si sono mostrati, intimi e complici, nella loro nuova vita di coppia nell'appartamento milanese di CityLife. Il pugile era rientrato in Italia da Miami – dove vive e si allena - per partecipare alla nuova edizione del talent danzante di Milly Carlucci. "Ballando con le stelle" avrebbe dovuto cominciare a metà marzo, ma la pandemia da Covid-19 ha imposto il rinvio del programma. A quanto pare però il pugile si stava già allenando con la sua insegnante e sui social network ha voluto mostrare i primi progressi fatti, coinvolgendo anche la sua bellissima compagna, Diletta Leotta. Nelle scorse ore Scardina ha pubblicato un video che lo immortala insieme a Diletta improvvisare alcuni passi a ritmo di musica latino-americana. La coppia sembra molto affiatata, tra movimenti di bacino e giravolte, Daniele e Diletta sembrano avere un gran feeling nel ballo, ma a un certo punto il pugile stronca la performance dell’inviata sportiva.

"Toretto" la invita a uscire fuori dall’inquadratura dello smartphone, sostituendola con una scopa e continuando a ballare, calandosi perfettamente nei panni di un provetto ballerino. Un’uscita di scena non gradita da Diletta Leotta che, tornata in campo (è proprio il caso di dirlo), ha spinto via dall’inquadratura il compagno in segno di disappunto. Una gag ironica e divertente per smorzare questi difficili momenti dovuti all'isolamento sociale. Difficile sapere se la programmazione di "Ballando con le stelle" verrà rivista nei prossimi mesi, ma Daniele Scardina ha dimostrato, con ironia, di esser pronto al debutto sulla pista.