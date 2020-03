Diletta Leotta e Daniele Scardina, scatta il bacio sulla neve

Nessuna aria di crisi per la coppia formata da Diletta Leotta e Daniele "King Toretto" Scardina: la loro storia procede a gonfie vele e mostrano la loro bollente passione anche sulle nevi di Courmayeur.

Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 4 marzo, ha immortalato Diletta Leotta e Daniele Scardina durante una breve vacanza in montagna, dove sono apparsi felici e più innamorati che mai. Nonostante la neve scenda senza sosta, i due fidanzati hanno provato a riscaldare la temperatura con un caldo bacio.

Secondo quanto riferito dal settimanale diretto da Antonio Signorini, a rendere possibile la fuga d'amore è stata una circostanza non proprio felice: l'emergenza sanitaria per il coronavirus. Daniele Scardina, infatti, era in Italia per affrontare una sfida in programma il 28 febbraio. In tale incontro, King Toretto avrebbe dovuto difendere per la terza volta il titolo internazionale Ibf dei pesi supermedi contro Andrew Francillette.

Per arrivare pronto all'incontro, il fidanzato di Diletta Leotta si è allenato serratamente per tre mesi con un unico obiettivo: quello di vincere di nuovo e rimanere imbattuto. A causa delle misure precauzionali contro il diffondersi del coronavirus, però, il match - come tanti altri eventi - è stato rimandato a data da destinarsi.

Una volta che è sfumato l'impegno sportivo, il pugile ha colto l’occasione per dedicare del tempo alla sua Diletta Leotta. I due, infatti, sono spesso lontani per motivi di lavoro: King Toretto vive a Miami, mentre la ragazza risiede a Milano. In questi giorni, poi, anche la conduttrice di Dazn ha più tempo libero dagli impegni lavoratici a causa del ridotto calendario della Serie A, sempre a causa dell'emergenza sanitaria. E così, Diletta e Daniele hanno deciso di prendersi qualche giorno di vacanza sulla neve.

Ma attenzione, molto presto potrebbe arrivare un nuovo progetto che dovrebbe permettere a Daniele di passare più tempo in Italia: King Toretto dovrebbe essere uno di concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Se l'indiscrezione dovesse concretizzarsi, Scardina e Leotta potranno passare molto più tempo insieme e per questo dovranno dire grazie a Milly Carlucci, conduttrice dello show "ballerino" di Rai1.

