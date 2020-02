David Beckham racconta l'amore con Victoria

Victoria Beckham ha voluto celebrare universalmente l'amore che la unisce al marito David Beckham da più di venti anni: lo ha fatto pubblicando un'adorabile clip dove i due appaiono giovanissimi e all'inizio del loro cammino. Nel video è più che evidente lo stile anni novanta dei rispettivi look: David indossa un outfit oversize con tanto di piumino smanicato rosso, coordinato con una bandana in tinta che gli copre la testa. Victoria invece un corpetto nero e capelli cortissimi, in pieno look e periodo Spice Girls.

Nelle immagini i due sono seduti sul divano e si scambiano parole dolci e affettuose: una voce fuori campo chiede al calciatore cosa l'abbia fatto innamorare di Victoria. Il giovane risponde teneramente sorridendo alla sua amata, spiegando che non l'ha colpito una cosa soltanto, ma tutto l'insieme sin dall'inizio, quello che lui definisce " l'intero pacchetto ". Lo sguardo è visibilmente emozionato e innamorato, mentre fissa negli occhi un'elettrizzata Victoria.

L'ex cantante appare sorpresa dalla dichiarazione, tanto da chiedere più volte se lui sia davvero innamorato di lei, concludendo il tutto con un forte abbraccio e definendolo un tesoro. Nonostante l'incredibile fama vissuta in quel momento, i due appaiono per ciò che sono: due ragazzi giovani, alle prime armi con la loro storia e molto innamorati. Sembra incredibile ma da quella clip, da quell'incontro, sono passati più di venti anni e sono nati quattro figli.

Il video prosegue con un breve sbadiglio del calciatore che insospettisce Victoria tanto da spingerla a chiedergli se la trovi noiosa, ma David è pronto a ribattere tanto da definirla brillante; il giovane è solo stanco ma molto innamorato. Tra un bacio e un abbraccio forte l'imbarazzo giovanile è più che palpabile, tanto che Victoria spezza il tutto con un'affermazione insindacabile: " È molto sexy, vero?"

Victoria e David hanno percorso insieme più di venti anni di cammino, la famiglia è la forza della loro unione come la necessità di creare un posto dove rifugiarsi. Forti di un mood esistenziale equilibrato e spontaneo, ma anche molto intenso, che gli ha permesso di superare anche momento difficili che hanno insinuato la stabilità del loro equilibrio di coppia.

