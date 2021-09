Detto Fatto, la Guaccero sbotta: "Ma cosa c... state facendo?"

Fuori programma inatteso nell'ultima puntata di Detto Fatto. Bianca Guaccero si è trovata a dover rimediare a una gaffe della regia con l'ospite, che scalpitava dietro le quinte. E alla fine le è sfuggita persino un'imprecazione.

La trasmissione stava volgendo al termine e la conduttrice ha aperto l'ultima parte dedicata alla rubrica "Indovina il vip". L'idea era quella di creare mistero e suspense sull'arrivo in studio dell'ospite, ma alla fine il risultato è stato solo un gran pasticcio. Bianca Guaccero ha lanciato la sigla, ma dalla regia - invece dell'intro - hanno mandato in onda la promo del nuovo programma Voglio essere un mago, condotto proprio dall'ospite misterioso. Un filmato di pochi secondi in cui il personaggio è stato inevitabilmente rivelato, rovinando la gag programmata.

La regia ha subito staccato tornando in studio, ma ormai il danno era fatto. Bianca Guaccero, pensando di non essere ripresa, è sbottata. " Che cazzo stanno facendo ", ha esclamato sorpresa, gesticolando. La conduttrice, accortasi di essere tornata in diretta, si è così ripresa: " Che è successo? Ragazzi non c'ho capito più niente comunque. Avete rivelato l'identità del vip misterioso, prima del tempo. Facciamolo entrare ". Con un sorriso di circostanza, la Guaccero ha dato il benvenuto in studio a Raul Cremona che, ironicamente, ha tenuto il cartello con il punto interrogativo sul volto per celare la sua identità, portando avanti la scenetta malgrado la gaffe.

Nonostante l'errore della regia, Bianca Guaccero ha provato a fare buon viso a cattivo gioco, ironizzando sull'accaduto. " Quanti da casa avevano indovinato? ", ha chiesto ai suoi opinionisti in studio. Ma Raul Cremona non si è lasciato sfuggire l'occasione di punzecchiare la conduttrice e i registi: " Beh, c'era scritto voglio essere un mago.... ". La frecciata ha costretto la presentatrice a bacchettare nuovamente gli autori: " In effetti hanno spoilerato tutto ". La Guaccero non è nuova a lasciarsi sfuggire qualche parola di troppo in televisione. Un episodio simile era già avvenuto nella passata stagione del programma, che va in onda tutti i pomeriggi su Rai Due. Durante lo spazio dedicato ai gossip, la presentatrice aveva mandato letteralmente a quel paese un hater, che l'aveva offesa sui social. Questa volta, invece, è stata la regia a farle perdere le staffe.