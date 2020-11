Detto Fatto, Bianca Guaccero sbotta in diretta: "Faccia da...."

Bianca Guaccero è tornata alla guida di Detto Fatto. Dopo essere stata assente per alcuni giorni, causa quarantena preventiva per essere entrata in contatto con un positivo al Covid, la conduttrice è tornata in tv più agguerrita che mai. Così durante la consueta rubrica di Jonathan Kashanian, dedicata agli odiatori del web, la Guaccero si è tolta la soddisfazione di replicare a qualcuno dei suoi hater.

Nell'ultima puntata della trasmissione pomeridiana di Rai Due Jonathan Kashanian ha dedicato la sua rubrica alla classifica dei vip più criticati sui social. I dieci personaggi famosi più bersagliati dagli odiatori del web tra i quali figuravano Arisa, Chiara Ferragni, Belen Rodriguez e anche Gianni Morandi. A quest'ultimo Bianca Guaccero e l'opinionista hanno dato particolare spazio per la sua capacità di replicare agli assalti degli hater con garbo e pacatezza.

Anche se ti spari le pose sui social hai sempre la faccia da campagnola

Nella concitazione del momento Kashanian ha proposto a Bianca Guaccero di provare a rispondere a uno dei tanti odiatori che criticano le sue foto su Instagram nello stesso stile "zen" di Gianni Morandi. Ma la conduttrice è andata un po' oltre nel replicare alla critica di unche le ha scritto: "".