Diana Del Bufalo ritrova l'amore col fratello di Guendalina Tavassi?

Dopo la travagliata fine della storia con Paolo Ruffini - vissuta sempre sotto i riflettori -, Diana Del Bufalo avrebbe ritrovato l'amore ma avrebbe anche scelto di tenerlo segreto, nonostante il fortunato non sia un volto completamente sconosciuto, bensì il fratello di una nota opinionista televisiva.

Il giornalista Giuseppe Candela, nella sua rubrica su Dagospia, scrive: "Nuovo amore per Diana Del Bufalo. Archiviata la tormentata storia d’amore con Paolo Ruffini, la bella attrice al momento in forze su Italia 1 con il flop “Enjoy” ha ritrovato l’amore". "Dagospia vi svela il suo nome: si tratta del coatto tutto barba e tatuaggi Edoardo Tavassi, fratello d’arte (si fa per dire) dell’ex gieffina Guendalina Tavassi", aggiunge il sito di Roberto D'Agostino.

La rivelazione non si ferma qui ed evidenzia che il rapporto tra Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi sarebbe già molto solido: "Secondo voci vicine alla “famiglia romana” i due sono molto innamorati, ancora in gran segreto. Durerà?". Forse per evitare il gran clamore mediatico che ha avuto la sua precedente relazione col comico toscano Paolo Ruffini, la ragazza avrebbe deciso di proteggere la riservatezza della nuova storia e infatti nessuna foto di coppia trapela dai profili social dei diretti interessati.

In realtà di una possibile storia tra la ragazza e il fratello di Guendalina Tavassi ne aveva già parlato Very Inutil People qualche settimana fa. "Una fonte vicina alla ex coppia ci ha rivelato che l’ex allieva di Amici avrebbe una relazione con il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo. I due hanno anche festeggiato Capodanno insieme", aveva scritto il portale.

Come prova di questa affermazione, erano state citate delle Instagram Stories di alcuni amici che avevano trascorso la festa di fine anno con loro e con Guendalina e il fidanzato Umberto. Secondo Very Inutil People, in queste brevi clip: "Si vede Diana che canta, mentre in altre postate da Umberto la troviamo intenta a riprendere in un boomerang Guendalina Tavassi, ed è proprio in questo video che si sente anche la voce di Edoardo".

A testimonianza del rapporto tra la Del Bufalo ed il Tavassi, ci sarebbero anche degli scatti pubblicati da una escape room romana. In un caso Edoardo e Diana sono protagonisti di una foto che li vede intenti a scovare gli indizi per riuscire a portare a termine il gioco; in un altro video che circola in rete, la coppia si mostra in compagnia di Andrea Dianetti, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, e dell'attore Cristiano Caccamo, entrambi buoni amici di Diana.

