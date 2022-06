Discordi e ingestibili: cosa c'è dietro agli attriti tra Depp e Heard

Esaminando le scritture e le firme dei due personaggi emergono personalità alquanto diverse ma entrambe problematiche, anche se le reazioni emotive sembrano totalmente differenti e portano i due ex compagni di vita ad accostarsi all’altro in modo diametralmente opposto. Non può la grafologia indagare sui singoli comportamenti anomali nella vita di coppia, anche intima, ma può rivelare quali sono i punti di diversità o d’accordo, all’interno di personalità anche discordi o addirittura antitetiche.

In questi due personaggi si rilevano patologie piscologiche diverse, ma entrambe di notevole intensità quanto a livello di ingestibilità.

Johnny Depp

La grafia di Jonny (clicca qui) denota senso estetico e notevole cura della forma che diventa per lui un modo per entrare a pieno titolo nel mondo Vip. È però dalla firma che emerge il modo discutibile e arrogante con cui l’attore si è proposto e si propone tuttora all’opinione pubblica, in particolare all’ambiente dello spettacolo.

Contorto, aggressivo e tenace non disdegna la violenza pur di puntare ad una determinazione affermativa. Sembra quasi (vedi iniziali grandi della firma, con cognome che sovrasta il nome) che egli sia ancora alla conquista di una paternità carente o mal vissuta, che ha provocato in lui un desiderio smoderato di protagonismo. Ciò lo ha portato a lasciarsi ingarbugliare in un intrigo di espedienti comodi per guadagni apparentemente sicuri; un mondo che affascina, trascina e divora intaccando l’equilibrio psicofisico e lasciando il soggetto in balìa degli eventi, delle emozioni e della perdita del controllo (vedi arruffamento della firma).

Amber Heard

La moglie Amber (clicca qui), con la sua impulsività, l’eccesso di idealismi immaginativi, l’irritabilità di carattere e un certo disordine di fondo (vedi tremolii ripetuti e confusione tra le righe) è portata a smisurate pretese, sia personalmente sia per quanto riguarda la sua carriera, cui peraltro tiene immensamente.

Possiede sentimenti di alto-locazione, vale a dire che non vuole mai essere posposta desiderando regnare sia in casa che fuori. Ciò la rende egocentrica e narcisista, con problemi psicologici che potremmo definire di natura “borderline”. Questa sindrome comporta un carattere aggressivo e resistente ad ogni richiamo, con una spinta a manifestazioni esagerate che colpiscano il pensiero comune. Essa è spesso associata ad abusi di sostanze e a comportamenti antisociali. È facile, quindi, che ella possa adottare atteggiamenti e strategie atte a distruggere quanto la circonda, in particolare le persone che possono in qualche modo offuscare la sua immagine oppure opporsi alle sue stranezze. Naturale conseguenza è la necessità di sentirsi ammirata e osannata (vedi slanci verso l’alto nella scrittura e nella firma) per cui potrebbe, vista la forte componente narcisistica, utilizzare ogni mezzo per mera pubblicità.