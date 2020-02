Douglas Costa si rilassa con Nathalia Felix alla Milano Fashion Week

Douglas Costa dovrà ancora attendere prima di poter tornare in campo. L'esterno brasiliano della Juventus, infatti, sta ancora recuperando dall'infortunio muscolare, l'ennesimo della sua carriera, che lo costringerà a guardare dalla televisione l'andata degli ottavi di finale di Champios League contro il Lione e molto probabilmente anche le sfide in campionato contro l'Inter all'Allianz Stadium e quella di Coppa Italia contro il Milan di Stefano Pioli.

Le presenze dell'ex Gremio, Bayern Monaco e Shakhtar Donetsk con la maglia della Juventus sono solo 89, la maggior parte delle quali per uno spezzone di partita. Il 29enne di Sapucaia do Sul quest'anno ha giocato 17 partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League realizzando due reti, di cui una decisiva contro la Lokomotiv Mosca quando appena entrato in campo con una serpentina delle sue permise alla Juventus di uscire vittoriosa dal campo dei russi con tre punti pesantissimi in chiave qualificazione agli ottavi di finale di Champions. I tifosi si aspettano di più da uno con le sue grandi doti tecniche ma i suoi muscoli di cristallo gli hanno fatto saltare davvero tante partite in questi tre anni.

Douglas Costa è alla sua terza stagione alla Juventus e di certo avrebbe potuto dare molto di più se non avesse avuto tanti piccoli problemi fisici che ne hanno minato la presenza e la continuità. Il brasiliano ex Shakhtar Donetsk e Bayern Monaco in questi giorni si è consolato con la sua sexy fidanzata, la modella Nathalia Felix. I due sono stati ritratti alla Milano Fashio Week dove hanno assistito alla sfilata finale di Philipp Plein. Le due foto e il video postati dalla modella brasiliana hanno raccolto oltre 65.000 mi piace nel giro di poche ore e una serie infinita di commenti di ogni genere a corredo dei suoi post su Instagram.

Nathalia e Douglas sono inseparabili con la ragazza che vanta un grandissimo seguito sui social che sta incrementando giorno dopo giorno anche per via della sua relazione con il giocatore della Juventus. La modella brasiliana infatta vanta quasi 300.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video che la ritraggono in momenti della vita quotidiana e lavorativa. Recentemente Costa, aveva commentato così una foto postata dalla sua sexy Nathalia: "Non ti stanchi di essere bella?", testimonianza di come i due siano innamoratissimi e inseparabili.



