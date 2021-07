Duilio è l'ad di Sky al posto di Ibarra

Se Tim sogna di vendere contenuti tv, Sky vuole diventare un player nelle tlc. E per questo che il prossimo amministratore delegato dell'emittente pay che fa capo alla statunitense Comcast è un manager che ha fatto tutta la sua carriera in Vodafone.

Sarà dunque Andrea Duilio, 47 anni, responsabile della Business Unit Consumer di Vodafone a prendere il posto di Maximo Ibarra che ha lasciato l'incarico alcuni mesi fa per passare ad Engineering. Anche Ibarra, che aveva lanciato lo scorso anno il servizio di rete fissa su fibra di Sky, veniva dalla tlc e precisamente da Wind. Purtroppo però Ibarra ha perso la gara per i diritti del campionato di serie A di calcio che sono passati a Dazn, lasciando alla pay tv che per 20 anni li aveva gestiti solo tre partite ma non in esclusiva. Non c'è dubbio dunque che l'incarico di Duilio sia arduo.

Il manager infatti dovrà frenare l' emorragia di abbonati a Sky calcio che sono circa 3 milioni e mezzo sui 5-6 milioni della piattaforma pay via Internet e satellite. Una delle possibilità di Sky per far fronte a questo problema è di offrire, come già ventilato nelle scorse settimane, il collegamento a Internet a prezzi molto competitivi rispetto ai concorrenti. Per intenderci in questo momento un collegamento a banda ultralarga su rete fissa , ossia almeno 30Mb, costa intorno ai 25 euro al mese mentre con la fibra si sale intorno ai 29 euro.

In ogni caso la decisione di Sky su questo fronte arriverà solo dopo la decisione dell'Antitrust sull'accordo esistente tra Dazn e Tim che vieta la presenza della app Dazn sulle piattaforme di altri operatori di tlc. Una distinzione sottile visto che Sky non ha come core business le tlc ma la pay tv. Il nuovo ad che riporterà direttamente a Stephen van Rooyen, ad UK & Europe di Sky, arriverà il 6 settembre, appena dopo il calcio d'inizio del campionato. Intanto al posto di Duilio Vodafone ha nominato un manager interno, Gianluca Pasquali.