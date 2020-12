Al Gf Vip esplode la passione. Il bacio più focoso? Quello tra Dayane e Andrea: "Lei è bellissima"

Il 26 dicembre è stata una giornata piuttosto intensa per gli inquilini della Casa del Grande Fratello. Oltre alle accuse (a distanza) che si sono lanciate la Vesco e la Lorenzini, con tanto di bagarre sui social, Santo Stefano è stata anche la giornata dei baci. Per gioco, tutti o quasi i concorrenti hanno risposto alla prova settimanale del programma. Nel momento in cui sentivano il suono di una sirena, i concorrenti del Grande Fratello, a due a due, dovevano darsi un bacio. L’espediente che è stato già utilizzato in passato per altre prove settimanali, anche questa volta ha creato un po’ di scompiglio tra gli abitanti della Casa. Scherzo o non scherzo, la prova da settimana non ha fatto altro che scatenare l’ormone di diversi inquilini. Come è accaduto a Pierpaolo Pretelli, ad esempio. Ma l’attenzione è puntata su Andrea Zenga (new entry) e Dayane Mello. Oltre un bacio potrebbe esserci qualcosa di più.

E così, appena il suono della campana echeggia nella Casa del Grande Fratello, il primo a muoversi è Tommaso Zorzi. L’influencer, conosciuto e amato proprio per la spontaneità, ha baciato sia Pretelli che Andrea Zenga, i due “belloni” del reality. Un bacio casto e puro, è ovvio. Ma che ha inscenato risate e applausi da parte di tutti. "L’ho fatto per voi non per me", afferma poi Zorzi. L’ex velino è stato baciato nella vasca, in una scena da romanzo erotico di altri tempi, diverso l’approccio invece con Zenga che si è detto pure lusingato delle attenzioni rivolte da Tommaso. Ma oltre ai baci gay, spazio anche a quelli etero per questo Grande Fratello così inclusivo.

Decisiva è stata la prova della settimana per animare la situazione tra Pierpaolo e Giulia Salemi. I due, dopo che si sono pizzicati per tutta la settimana, finalmente hanno potuto dare sfogo alla loro attrazione. E chissà se il velino dal cuore infranto potrà dimenticare, una volta per tutte, la Gregoraci. Ma il giro di baci non è finito qui. Anche Zenga e la Mello si sono lasciato prendere dall’euforia. Un bacio che, anche in questo caso, potrebbe significare qualcosa di più. C’è feeling tra i due e, nonostante l’attrazione fisica, pare che sia proprio Zenga a non voler compiere il passo. "Ho 27 anni. So cosa voglio. Dayane è bellissima fisicamente, ma come carattere non è affar mio. La vedo troppo una donna matura, forse", afferma.

Un bacio inatteso che ha sconvoltyo Zenga e che ha imbarazzato molto la Mello. La concorrente, infatti, subito dopo si è andata a nascondere sotto le coperte. I colleghi, e soprattutto Stefania Orlando, sono rimasti stupiti dall'atteggimaento di Dayane. Tutti hanno sempre idetificato la donna come una persona forte e che non ha paura di nessuno. "Chi de due ci ha messo la lingua?" ha chiesto poi la Orlando a Zenga. E il giovane prima ha glissato, poi ha affermato che entrambi sono stati molto passionali in quel bacio. Chissà. Non resta che attendere i risvolti. Il Grande Fratello è sempre imprevedibile.