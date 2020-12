Adua parla della violenza sessuale subita. La Lorenzini: "Calca la mano". E il web chiede la squalifica

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Nel giorno di Santo Stefano si accende uno scontro, per ora ancora indiretto, tra Sonia Lorenzini e Auda del Vesco. Le due inquiline fin dal primo momento non hanno mai avuto un rapporto idilliaco, e ora gli screzi che ci sono tra di loro si acuiscono ancora di più dopo le ultime dichiarazioni della Lorenzini. Ciò che è avvenuto nella Casa ha mobilitato tutto (o quasi) il mondo dei social, mettendo in moto uno scontro che sta letteralmente infiammando il web. Tanto è vero che in molti, proprio in queste ore, chiedono a gran voce l’uscita della ex corteggiatrice di Uomini & Donne.

La situazione è critica anche perché si sfiorano argomenti piuttosto delicati, e le parole di Sonia Lorenzini sono taglienti come la lama di un coltello. Sappiamo tutti che la Del Vesco, quando aveva 12 anni, ha subito una tremenda violenza sessuale. L’attrice è tornata sull’argomento con Samantha De Grenet, rivelando che nonostante lo scorrere del tempo, non riesce ancora a parlare con i suoi familiari di quello che è avvenuto in passato. Gli utenti del web, che seguono con attenzione i discorsi degli inquilini, fanno notare che nello stesso momento in cui la Del Vesco si stava confrontando con la De Grenet, la Lorenzini ha deriso il disagio che la celebre attrice si porta dentro.

Sul divano insieme a Giacomo Urtis, l’influencer si è lasciata andare in affermazione poco lusinghiere che ha rivolto alla De Vesco. "Si sente in difficoltà", sibila la gieffina con una piccola risata. "Calca troppo la mano su tutto quello che succede – aggiunge rivolgendosi ancora a Urtis che appoggia le affermazioni di Sonia -. Solo quello sa fare. Non ho proprio nessuna identità".

Le dichiarazioni hanno indignato il pubblico del web che, nel riportare il fatto, ora chiede al Grande Fratello di prendere provvedimenti e di escludere dal gioco Sonia Lorenzini. Infatti è già trend l’hashtag #FuoriSonia. Nessuno è riuscito a digerire le sue parole, e in tanti affermano che l’influencer non è degna di restare nella Casa, dato che è stata già protagonista di molte esternazioni con altri inquilini. Ora tutto è nelle mani di Signorini e del Grande Fratello e solo nella puntata del 28 dicembre si potrà sapere quale sarà il destino di Sonia, se mai verranno presi provvedimenti in merito. Ma, alla luce dei fatti, si teme il peggio.