Pierpaolo Pretelli si avvicina a Giulia Salemi e nasconde la foto della Gregoraci

Potrebbe nascere una nuova coppia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci, gli inquilini sono sicuri che Pierpaolo Pretelli, molto presto, cederà alle avances (celate) di Giulia Salemi. I due, infatti, nel corso delle ultime settimane, sono apparsi molto uniti e complici tanto è vero che in molti sono convinti che tra l’ex velino e l’influencer scoccherà la scintilla della passione. Nulla di certo, questo è pur vero. Per il momento si tratta solo di speculazioni, ma si potrebbe intuire qualcosa di più da un gesto, plateale, di Pierpaolo. Ma andiamo con ordine.

Nel dettaglio, Tommasi Zorzi ha messo alle strette Pretelli, chiedendo qualche informazione in più in merito al legame con la Salemi. Se all’inizio l’ex velino non ha risposto alle domande di Zorzi, incalzato, alla fine ha ceduto e ha ammesso di provare un interesse per la nuova arrivata, confessando che potrebbe succedere qualcosa di bello tra i due. Infatti, il concorrente del Grande Fratello ha fatto intuire che tra lui e Giulia potrebbe scoccare persino un bacio. Solo se lui riuscisse a trovare il coraggio di farlo. La situazione, però, è più complessa del previsto. Dopo aver parlato con Zorzi, Pretelli è stato avvicinato da Stefania Orlando la quale ha chiesto al giovane come sta affrontando questi giorni senza Elisabetta. I due hanno dato vita a una chiacchierata love story, mai sboccata a causa di segreti e frasi spezzate. E quello che è avvenuto nel corso degli ultimi due mesi ha segnato nel profondo l’indole del concorrente. Così la Orlando chiede a Pierpaolo di fare chiarezza e di compiere un gesto.

Per dare una possibilità e scoprire cosa "nasconde" il legame e l’attrazione con Giulia Salemi, l’ex velino deve tagliare i ponti con il passato. E così, ascoltando i consigli, decide di togliere dalla sua stanza il quadro che raffigurava il bacio a stampo che, mesi fa, si era scambiato con la Gregoraci. Un bacio che era stato voluto per superare la prova della settimana, che di fatto, ha messo in moto una serie di eventi. E tutti sappiamo come sono andate le cose. Togliere quel quadro per lui è un gesto simbolico. Ora non resta che attendere il prossimo colpo di scena.