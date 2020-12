Scatta il bacio fra Pretelli e la Salemi. Il Gf Vip si infiamma

Tanto tuonò che alla fine piovve. Potrebbe riassumersi così l’”happy ending” tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ci aveva visto lungo Elisabetta Gregoraci che con il concorrente aveva instaurato una relazione amicale che aveva il sapore di un amore pronto a sbocciare. Invece tra i due, quella che è sbocciata, era solo una bella amicizia e i “Pretelli”, così erano stati soprannominati, avevano finito (con qualche turbolenta discussione e un pizzico di gelosia) per dirsi addio all’uscita della bella Gregoraci dal reality.

Fin dalla prima entrata della Salemi, però, Elisabetta aveva capito che tra Giulia e Pretelli poteva scattare qualcosa e lo aveva detto chiaramente a Pierpaolo. Parole profetiche ed infatti dopo un lungo corteggiamento e parole di rito come “ siamo solo amici ” ecco che a Natale è scattato il bacio. A rivelarlo alcuni telespettatori che durante la notte hanno notato effusioni sempre più esplicite tra i due che sono poi sfociate in baci appassionati. Storia già vista? Forse, visto che Giulia Salemi, già concorrente del GF qualche anno fa, anche in quell’occasione aveva dato vita ad una storia d’amore con Francesco Monte molto caldeggiata dal pubblico ma naufragata pochi mesi dopo la fine del Grande Fratello.

“ Non voglio ripetere la stessa cosa ”, aveva giurato la concorrente non appena entrata nuovamente al Gf Vip, ma le sue promesse sono durate come un gatto in tangenziale e fin da subito tutti avevano notato gli sguardi d’intesa con Pretelli. I coinquilini della Casa sono divisi su questa liaison nata come un gioco (il bacio sotto il vischio voluto dal Grande Fratello) ma continuata poi in giardino dove l’imbarazzo tra i due si è poi alternato a teneri baci. “ Ho emozioni contrastanti ”, dice Giulia che poi prova a indagare anche le emozioni del compagno d’avventura. “ Sono tormentato ”, risponde Pierpaolo che continuando ad abbracciare la ragazza. “ Siamo molto simili ”, afferma Giulia sorridendo prima di raggiungere i coinquilini in Casa per la cena.

Come dicevamo non mancano i commenti al veleno degli inquilini, come quelli di Dayane Mello che pensa che questa sia una coppia che si è formata solo a favore di telecamere, ma ci sono anche quelli a favore come Tommaso Zorzi e Stefania Orlando felici invece di vedere sbocciare questo nuovo amore. Vedremo come si svilupperà la questione, per il momento il Grande Fratello li tiene d’occhio e non soltanto lui, il web infatti ha coniato un nuovo nome per definire la coppia, i “Prelemi” dall’unione dei cognomi Pretelli e Salemi e non vede l’ora di poter vedere questa nuova unione prendere il volo.