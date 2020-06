Bufera su Vasco Rossi e Valentino. "Perché non le avete indossate...?"

Dopo due mesi di lockdown tutti stanno cercando di tornare a una parvenza di normalità, rispettando ovviamente il distanziamento e, dove prevista, rispettando l’obbligo della mascherina. Tornare a vivere ma in sicurezza è necessario, quasi dovuto. E lo sanno fin troppo bene sia Vasco Rossi che Valentino Rossi. Il rocker emiliano e il campione della Yamaha sono tornati alle loro vecchie abitudini, con la speranza di poter tornare anche a cantare e a correre in pista. Una reunion che ha infiammato il web quella tra Vasco Rossi e Valentino Rossi. Entrambi, nel corso della serata di giovedì 11 giugno, si sono incontrati per una cena informale a base di alcol e risate. Gli scatti sono finiti su instagram ma, nonostante la gioia dei fan, in molti hanno criticati i due "Rossi" perché non hanno rispettato le norme del distanziamento sociale né tantomeno hanno indossato le mascherine (trovandosi in un luogo chiuso).

Felici, sorridenti e allegri. Forse anche troppo. È sul profilo di Vasco Rossi che compaiono le foto della “discordia” che hanno attirato l’ira dei fan. “E tutta la combriccola è riunita – si legge dalla didascalia di accompagnamento –. Dopo il lockdown ci voleva una serata con l’energia di Valentino Rossi”, scrive il rocker sui social. La cena si è svolta a Rimini, organizzata proprio per festeggiare la fine della quarantena. Ed erano presenti Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, ma anche diversi amici in comune. Un incontro che è stato fortuito perché il campione era a Misano sul circuito per gli allenamenti, Vasco Rossi invece sta soggiornando a Rimini da due settimane per impegni di lavoro.

E così i due hanno organizzato questa rimpatriata che è finita, purtroppo, nella bufera. E sono stati proprio i fan più attenti a notare i dettagli nelle foto apparse sui social. "Bravi, state facendo proprio un bel assembramento", commenta uno dei tanti follower. "E dove sono le mascherine? E il distanziamento?", aggiunge un altro utente. "Si vede che sono proprio dei vip. Che sboroni", si legge. Però c’è chi prende le difese di Vasco Rossi, arrivando a sedare una polemica che ha infiammato il web. "Cari integralisti del io resto a casa avete tutto il diritto di non vivere più se non avete voglia di farlo. Lasciate in pace chi, invece, non ha rinunciato ai piaceri della vita". I diretti interessati, nonostante le critiche, hanno preferito il silenzio.