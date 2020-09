E scatta il bacio tra Petrelli e la Gregoraci

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta regalando un colpo di scena dopo l’altro. E la puntata che è andata in onda nella serata di lunedì 21 settembre su Canale 5 ha confermato il trend positivo del reality show, giunto alla quinta edizione della sua parentesi “vip”. E dopo l’uscita di scena di Fasto Leali, evento che ha incendiato una polemica in lungo e in largo tra i social, ecco che spunta un’altra chicca. E la protagonista indiscussa è Elisabetta Gregoraci. Giunonica e bellissima, la ex moglie di Briatore è arrivata nella casa del Grande Fratello con tutte le buone intenzioni possibili. La showgirl, infatti, fin da quando ha varcato la porta rossa, ha affermato di voler vivere questa esperienza al meglio. E quello che è successo qualche ora fa (e durante la diretta) confermano le sue intenzioni. Nella terza puntata è scattato il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, l’ex velino di Striscia la Notizia.

In realtà il bacio è avvenuto più per gioco ma i due, già da una settimana, si punzecchiavano audacemente. E poi, l’ex velino, di fronte le telecamere ha sempre tessuto le lodi della Gregoraci. Il momento hot è stato servito su un piatto d’argento quando Alfonso Signorini chiama gli inquilini per la prova della settimana, con lo scopo di ottenere un budget in più per la spesa. Il presentatore chiama Miriam Catania e Elisabetta Gregoraci a cimentarsi nella prova. E Petrelli si autocandida per partecipare insieme a Elisabetta. I due che sono in piscina finiscono per baciarsi prima sott’acqua e poi, una volta emersi, si sfiorano le labbra di nuovo e di fronte le telecamere. La prova non viene superata ma al Grande Fratello scatta subito il caso. Ora c’è da sapere se quel bacio avrà delle conseguenze oppure finirà nel dimenticatoio. Il web comunque è imploso. E, se il pubblico femminile è invidioso e applaude alla Gregoraci, il pubblico maschile si divide.

Sta di fatto che per la showgirl questo non è il primo bacio che si scambia con un concorrente del Grande Fratello. Qualche giorno fa, un abbraccio con Myriam Catania, si è trasformato un bollentissimo bacio saffico.