Gf Vip, scatta il primo bacio tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania

Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania sono entrate nella casa del Grande Fratello Vip venerdì, col secondo gruppo di concorrenti. Due ingressi molto diversi tra loro, anche per il peso mediatico delle due, molto diverso. Eppure, nella casa le due pare abbiano trovato un ottimo feeling, tanto da aver acceso gli animi dei telespettatori a casa con un bacio bollente, anche se solo accidentale.

Myriam Catania è un'attrice "impegnata" di cinema e teatro ed è molto nota come doppiatrice, anche se il suo personaggio non arriva facilmente al pubblico mainstreaming. Prima di venerdì, in pochi sapevano che la Catania, ex moglie di Luca Argentero, è figlia d'arte di un'importante famiglia del cinema italiano. Sua madre, infatti, è Rossella Izzo, sorella di Simona, e quindi suo zio è Ricky Tognazzi. Elisabetta Gregoraci è un personaggio molto più pop, quindi decisamente più conosciuta al pubblico che solitamente si avvicina al Grande Fratello. Showgirl e conduttrice di successo, fino a poche settimane settimane fa imperversava su Italia Uno alla conduzione di Battiti Live, gli eventi musicali dell'estate italiana. Inoltre, per lunghi anni la Gregoraci è stata legata all'imprenditore Flavio Briatore ed è la madre del suo unico figlio. Erano loro le concorrenti più attese della diretta di venerdì e il loro ingresso non ha deluso il pubblico a casa.

Tuttavia, Myriam Catania già poche ore dopo essere entrata in Casa, è stata colta dalla nostalgia e dalla voglia di uscire. Un momento di scoramento che può capitare, soprattutto quando non si ha contezza di cosa sia davvero il Grande Fratello. Forse anche per questo Elisabetta Gregoraci si è avvicinata tanto all'attrice e proprio durante uno dei loro abbracci c'è stato un incontro molto ravvicinato tra le due bellissime donne. Nello slancio di un abbraccio caloroso e sentito, le due donne hanno girato simultaneamente la testa e per un istante le loro labbra si sono sfiorate, in quello che a tutti quelli che in quel momento stavano guardando la diretta dalla Casa è sembrato un bacio.

Questo lieve tocco delle labbra da parte delle concorrenti ha infiammato i telespettatori, anche perché fino a questo momento, questo bacio (o presunto tale) è stato il momento hot ed erotico massimo vissuto all'interno della Casa. Certo, il reality è appena iniziato e potrebbero esserci delle soprese, ma intanto è stato il bacio tra due donne ad accendere lo spirito della quinta edizione del Grande Fratello Vip.