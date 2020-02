Elena Morali a bordo piscina: "Si è alzato pure il livello dell’acqua"

Elena Morali, la storica fidanzata del comico Gianluca Fubelli detto ‘Scintilla’, ha inaugurato il 2020 nel salotto di Barbara D’Urso con un gossip davvero sensazionale. L’ex isolana, infatti, è stata al centro di un triangolo amoroso per un anno intero. A quanto pare, tutte le parti interessate erano consenzienti, persino Gianluca che decise con Elena d’incominciare una relazione aperta. Tuttavia, come molto spesso accade in questi esperimenti d’amore, la situazione è presto degenerata, lasciando Elena Morali a mani vuote.

Tralasciando però questi gossip, Elena Morali è famosa non solo per la sua simpatia ma anche per il suo aspetto da bambola che sembra farle riscuotere molto successo sui social, aggiudicandosi un seguito di oltre 1milione di fan su Instagram.

Così, forse per riprendersi dalle travagliate vicende che l’hanno avuta recentemente come protagonista, Elena Morali si è regalata un momento di relax in una spa d’eccezione. Nella foto in questione, la vediamo a bordo di una piscina mosaicata dai toni orientali. L’ex pupa ha i lunghi capelli biondi, da vera e propria Barbie, raccolti e sostiene il viso con la mano destra, mettendosi in posa come se stesse sognando chissà cosa. I grandi occhi smeraldo sono chiusi, cedendo così uno scorcio privilegiato al suo esplosivo décolleté, leggermente contenuto dai sottili laccetti di un bikini.

Insomma, Elena Morali è una vera e propria bomba sexy. Come dare torto a chi vorrebbe tuffarsi nella piscina in sua compagnia? E con oltre 30mila like e altrettanti commenti di apprezzamento, la Morali conferma ancora una volta il suo irresistibile fascino, a metà tra l’aspetto da bambolina e la sensualità da donna matura che da sempre la contraddistingue. In un batter d’occhio i suoi ammiratori restano quindi incantati da Elena Morali in versione sirenetta del web e riempiono il post di commenti.

"Super gn***a" , "Ciao bella addormentata" , "Accattivante principessa" , "Vorrei essere l’acqua della piscina" , "Ciao… Mi insegni a nuotare?" e "Splendida sirenetta" , si legge tra i tanti commenti. Qualcun altro, invece, ha visto della tristezza nella sua espressione, attribuendola al periodo recente fatto di alti e bassi con il suo compagno: "Cosa pensi bella?" , "Bellissima come sempre ma malinconica" , "Ci vorrebbe un fidanzato con una mentalità troppo aperta per te, però non distruggere i tuoi ideali e le tue esigenze" . Infine, un altro gruppetto di utenti ha preferito buttarla sul ridere. "Si è alzato pure il livello dell’acqua" , scrive un fan sentendosi come per magia catapultato in bali dell’alta marea. Un altro ne approfitta invece per fare i complimenti alla mamma per averla fatta così bella da fare invidia al mondo, riprendono la didascalia che accompagna al post: "Complimenti alla tua Mamy…" .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?