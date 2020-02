Elisa De Panicis scherza sul Coronavirus e il web la lincia: "Il Sud vince contro il Nord"

Un altro scivolone per Elisa De Panicis che, dopo aver postato un video in cui annunciava di “andarsi a cercare il Coronavirus”, continua a commentare con ironia l’attuale situazione del Paese attirandosi, ancora una volta, le critiche del web.

La concorrente del Grande Fratello Vip, eliminata dal pubblico pochi giorni dopo l’ingresso nella Casa, era già finita nell’occhio del ciclone per delle dichiarazioni sarcastiche ed inopportune sul Coronavirus. Incurante dei commenti che il popolo della rete le ha fatto, però, la De Panicis ha scelto di continuare a scherzare sul virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia lasciandosi andare ad esternazioni che hanno fatto molto discutere.

Riprendendosi sul lettino di un centro estetico mentre è intenta a sottoporsi ad un trattamento, Elisa ha iniziato a ridere: “ Per una volta, il Sud ha vinto contro il Nord perché odiamo quelli del Nord e non possono scendere. Per una volta, tutti i milanesi, i lombardi e i veneti hanno bisogno di andare al Sud e non possono: questa è la cosa più bella di Coronavirus ”. Il video, ripreso da molti profili social, ha indignato la comunità del web e, anche molti volti noti del mondo dello spettacolo, hanno ritenuto che le parole della ex concorrente del Gf Vip siano deprecabili e sufficienti per segnalarla e bannarla dalla rete.

“Questo video che dovrebbe essere rimosso immediatamente perché fa male alla vita, resterà lì con la morte nel cuore e... un sorriso al quale diresti MA CHE CA..O RIDI-DICI [...]Bisognerebbe segnalarla in massa Anzi va segnalata.”, ha commentato Gabriele Parpiglia, “Cavolo ride? Ma non capisce la gravità della cosa”, ha scritto Ciro Petrone, “Speriamo che trovino il vaccino all’ignoranza in fretta. Sono preoccupata”, ha aggiunto Chiara Carcano.

In linea con il pensiero dei volti noti, il popolo della rete si è scagliato contro Elisa De Panicis accusandola di essere una persona ignorante e incapace di comprendere la situazione che il Paese sta vivendo. Il web non è stato tenero nei suoi confronti e tra i numerosi post si leggono insulti di ogni genere. “E questa? L'ignoranza? L'educazione e il rispetto dove lo ha lasciato?”, “Al posto che ridere come una ritardata, spera che il coronavirus non lo prenda il padre. Non c’è molto da ridire”, si legge in rete, “Queste sarebbero influencer? Non fatevi influenzare da sta gallina ragazze mie”, “Ma chi è sta co...ona patentata?”, “Questa sta rovinata! Io sono scioccata! Questa in testa che tiene? Mah! Non pensa a tutte quelle persone morte? Io non ho parole!”, hanno continuato a scrivere.