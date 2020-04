Elsa Hosk: la modella di Victoria's Secret si mostra in lingerie

Elsa Hosk ha catturato l'attenzione dei suoi follower grazie a una singolare routine di bellezza, per rendere più leggero il periodo post Pasqua e, in particolare, questo momento storico reso nefasto dalla presenza del COVID-19. La bellissima modella di Victoria's Secret ha pubblicato uno scatto seducente dove appare in lingerie, con il viso coperto da una maschera di bellezza: il completino intimo color perla vira verso tonalità naturali come il beige e le fascia il corpo snello e slanciato.

La bellissima Elsa, di origine svedese, sfoggia una fisicità davvero statuaria per un corpo magro e allenatissimo, come mostrano gli scatti che pubblica con frequenza, spesso frutto di shooting fotografici e sfilate di moda. La donna invita i fan ad aver cura del proprio benessere personale e della propria pelle, magari con il supporto di creme e maschere utili a depurare e idratare. La stessa modella ha ricoperto il bel viso con un prodotto specifico per la pulizia, posando scherzosamente per la macchina fotografica.

Non solo bellezza e creme ma anche meditazione, yoga e allenamento per tenere in forma corpo e mente, durante questa quarantena di reclusione, oltre alla possibilità di stimolare la creatività personale attraverso il disegno, la cucina e le attività ludiche. Senza dimenticare gli affetti più cari, da contattare quotidianamente tramite telefonate o videochiamate oppure, ove possibile, con incontri all'aperto ma a distanza di sicurezza. La modella vive a New York con il fidanzato Tom Daly e, vista la situazione, centellina in modo mirato le uscite: la città è tra le più colpite dalla presenza del coronavirus. Elsa è stata infatti immortalata durante una rapidissima passeggiata nel parco di zona, sempre bardata con la mascherina di ordinanza, necessaria per la protezione personale.

Hosk può vantare un passato come validissma giocatrice di basket della nazionale femminile svedese, come confermato dalla sua incredibile altezza, ma anche un'ottima carriera come modella iniziata quasi per caso. Dal 2015 è una degli angeli più noti di Victoria's Secret, mentre nel 2017 è stata scelta per indossare il preziosissimo Swarovski Outfit e l'anno successivol'esclusivo Dream Angels Fantasy Bra, un bellissimo reggiseno composto da pietre preziose, tra cui diamanti e topazi, per un valore di 1 milione di dollari.

