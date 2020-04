Emma Marrone: "Perdonare Belen? Non ha fatto niente di male"

Tra Emma Marrone e Belen Rodriguez ci fu una diatriba a causa di Stefano De Martino: la cantante, fidanzata da due anni con il ballerino ai tempi di Amici, se lo vide portare via dall’argentina.

La questione fece discutere e divenne argomento di gossip anni addietro: il “triangolo” scoppiò durante il serale, quando Emma venne scelta da Maria De Filippi come coach di una delle squadre. La scoperta del tradimento portò la Marrone a decidere di lasciare quel ruolo, ma fu proprio la conduttrice ad intervenire per tentare di ristabilire una sorta di pace tra i tre.

Emma, alla fine, rimase al suo posto così come Stefano, che continuò a danzare tra i professionisti, e Belen, che rimase ospite di quell’edizione di Amici. I rapporti tra le due, però, continuarono ad essere tesi, almeno fino a quando la cantante non decise di sotterrare l’ascia di guerra. “ Ho saputo custodire i miei sentimenti . Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta con copertine studiate ‘ad hoc’ – ha recentemente raccontato lei al settimanale Chi - . Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente ”.

Ad oggi, dunque, Emma non nutre alcun rancore nei confronti di De Martino e della Rodriguez e, in diretta Instagram con lo scrittore Luca Bianchini, ha confermato di non avere alcun risentimento nei confronti di colei che le “portò via” il fidanzato.

Alla domanda di un fan relativa il perdono verso Belen, Emma ha spiegato: “ Diciamo che non dovevo perdonare lei semmai…Belen non ha fatto niente di male, mettiamola così ”. La cantante, dunque, ha fatto intendere di non nutrire più alcuna rabbia nei confronti della showgirl argentina e di aver metabolizzato e razionalizzato la fine della sua storia con Stefano De Martino.