Chiara Ferragni invitata agli incontri del Bilderberg

In questi ultimi due mesi le quotazioni di Chiara Ferragni e di Fedez sono tornate a salire considerevolmente. L’influencer che è sempre al centro di critiche pungenti da parte del popolo del web, durante questa lunga e difficile quarantena si è dimostrata una donna solidale e disposta ad aiutare chi è in difficoltà. La Ferragni, infatti, insieme a Fedez, ha messo a disposizione la sua influenza e il suo buon nome per cercare di alleviare la tensione e, soprattutto, di aiutare i più deboli. Per il web sono state messe in moto diverse campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi e, di recente, la Ferragni è diventata anche una volontaria per dare sollevo a un’associazione di Milano e distribuire il cibo ai più poveri. Nessuno si aspettava un comportamento dal genere da parte di una persona che, da sempre, ha vissuto nel glamour e in giro per il mondo. Ora però, per la regina dei social network, ci sarebbe un vero e proprio riconoscimento all’orizzonte.

Chiara Ferragni è riuscita a conquistare l’interesse anche del rinomato Gruppo Bilderberg. Si tratta un club molto esclusivo, un gruppo formato da oltre 130 persone tra politici, banchieri, economisti, giornalisti, imprenditori e influencer. Una volta l’anno e in diverse parti d’Europa si incontrano e si riuniscono attorno a un tavolo per discutere di temi di interesse comune e, soprattutto, per discutere dell’andamento del mercato e dei social. Un gruppo molto rinomato, a cui è molto difficile accedere, ma da quel sembra, ora anche Chiara Ferragni è stata invitata a partecipare. Oltre alle sue quotazioni come influencer che aumentato di giorno in giorno, pare che decisiva sia stato il posto guadagnato nel 2017 nella classifica di Forbes come donna più alla moda e importante al mondo.

Nonostante la contentezza, però, Fedez non sarebbe affatto contento per la grande opportunità che è stata offerta a sua moglie. Ma non è per gelosia, semplicemente il rapper crede che il gruppo Bilderberg sia una comunità di complottisti. L’ex giudice di X-Factor avrebbe espresso le sue perplessità durante un incontro su Twich con lo streamer Homyatol, in una diretta che si è svolta sabato 2 maggio. In questo contesto Fedez avrebbe rivelato della grande opportunità che sarebbe stata concessa a sua moglie Chiara, ma avrebbe confessato che non è poi così sicuro che sia la cosa giusta da fare al momento, né tanto meno è il gruppo elitario adatto per la personalità della Ferragni. Fedez mette in guardia l’influencer, affermando che i Bilderberg sono troppo spesso nell’occhio del ciclone di indagini da parte delle autorità, perché fautori di diversi complotti. "Ho detto a Chiara di non accettare l’invito". E chissà se l’influencer non seguirà il consiglio di Fedez.