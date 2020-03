Fedez, la notizia che tutti aspettavano: "Preparatevi"

Così, quasi alla vigilia della messa in onda di Celebrity Hunted, il programma Amazon che andrà in onda a partire dal 13 marzo, sono emersi alcuni dettagli su cosa vedremo davvero nel reality firmato Amazon. I protagonisti saranno 8, qualcuno in coppia, qualcuno da solo, e fuggiranno da un team di esperti cacciatori con la speranza di riuscire a raggiungere una meta misteriosa. Insomma, questa è la ‘caccia alla celebrity’ che vedremo presto su Amazon e che a loro ha comportato la lontananza da casa e dai social per ben due settimane.

Diventato un vero e proprio cult in Inghilterra, dove Celebrity Hunted è arrivato alla quarta stagione e alla terza per la sua edizione Vip, la versione nostrana coinvolgerà molti volti noti dello spettacolo italiano. Francesco Totti, Costantino Della Gherardesca, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo. Presente all’appello anche Fedez che, accompagnato dal suo miglior amico e youtuber Luis Sal, saranno in fuga dalla squadra di cacciatori, composta da poliziotti in servizio e in congedo, personale dei servizi segreti e squadre a piedi.

In un’intervista di Amazon Prime sulla sua partecipazione a Celebrity Hunted, Fedez ha commentato così la sua strategia: "La nostra strategia per non essere scoperti? Decisamente l’improvvisazione. Depisteremo gli hunters tramite la tecnologia e, in particolare, i social network. La nostra scelta ricadrà dunque principalmente su Instagram. La nostra strategia è buona, ci muoveremo via terra e anche via mare, spingendoci fino a luoghi in cui non siamo mai stati prima" . Per quanto riguarda invece il loro equipaggiamento, Fedez ha rivelato: "Abbiamo pensato a una rubrica cartacea sulla quale poter appuntare tutte le cose utili come i numeri di telefono, probabilmente delle tende da campeggio e anche un sacco di mutande, perché comunque in qualche modo dovremo pur cambiarci, no? Al momento non abbiamo previsto nessun travestimento perché puntiamo ad andare in zone poco frequentate, dove c’è poca vita" . Il ruolo dei suoi fan? Se mai dovesse avere bisogno di aiuto, Fedez ha assicurato che in caso di vera necessità sarebbe pronto a chiedere una mano, persino ai suoi haters!

"Preparatevi" , con questa parola, accompagnata da ben due video, il rapper ha comunicato che il reality prenderà ufficialmente il via il 13 di marzo. Insomma, l’attesa oramai sta davvero per finire, Come sarà andata quest’avventura per il marito di Chiara Ferragni? Tra poco lo si scoprirà e lo si vedrà. La curiosità è senza alcun dubbio davvero tanta, soprattutto da parte di chi lo segue da sempre.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?