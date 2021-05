I film per festeggiare la mamma

La seconda domenica di maggio si festeggia la festa della mamma: una figura genitoriale che anche nel cinema ha molto spesso un ruolo fondamentale e che rappresenta uno degli elementi narrativi a cui registi e sceneggiatori fanno ricorso per dare credibilità alle storie sul grande schermo. In occasione della celebrazione, la tv generalista manderà in onda alcune pellicole in cui il ruolo di madre e di donna ha una sua importanza per lo svolgimento della trama e la crescita dei personaggi.

Su Italia 1 alle 21.20, ad esempio, verrà trasmesso Tata Matilda e il grande botto, il film di Susanne White che vede come protagonista Emma Thompson nei panni di una tata davvero molto particolare che deve aiutare la signora Green (Maggie Gyllenhaal) a crescere figli e nipoti. Altra figura materna che sarà possibile vedere in tv oggi è quella interpretata da Gwyneth Paltrow in Bounce. Nel film di Don Roos, l'attrice diventata ancora più famosa per la candela al profumo di vagina, interpreta una donna che deve reinventare se stessa come professionista e come madre dopo che un terribile incidente aereo, risultato di una crudele coincidenza, l'ha resa vedova e spaventata dall'amore stesso. Al suo fianco c'è Ben Affleck, nei panni di un uomo che, in modo indiretto e inconsapevole, è responsabile della morte del marito della protagonista. Bounce andrà in onda alle 22.50 su La5.

Più drammatica, invece, è l'interpretazione di Natalie Portman in Brothers, il film di Jim Sheridan che andrà in onda questa sera alle 23.15 su Rai Movie, in occasione della festa della mamma. La storia ruota intorno a Sam (Tobey Maguire), un marine che parte per la guerra in Afghanistan e che poco dopo viene dato per disperso e creduto morto. Sua moglie Grace (Natalie Portman) si sente quindi cadere il mondo addosso e non sa come curare il suo dolore o crescere sua figlia. Fortunatamente ad aiutarla arriva il fratello di Sam, Tommy (Jake Gyllenhaal), da poco uscito da prigione e desideroso, almeno una volta nella vita, di comportarsi da brava persona. Tra Tommy e Grace comincia a nascere un sentimento inaspettato, che si complicherà quando Sam farà il suo ritorno.

La giornata della festa della mamma si conclude alle 00.46 su Canale 5 con Boy erased - Vite Cancellate, film in cui Nicole Kidman interpreta una madre divisa tra i dogmi del marito (Russell Crowe) e il bisogno del figlio di avere un sostegno all'interno della famiglia. Questo perché la trama del film ruota intorno alla figura di Jared (Lucas Hedges) un ragazzo che scopre la sua omosessualità. I suoi genitori, però, pensano che il ragazzo sia stato plagiato o, peggio, malato. Per questo Jared viene spedito in una sorta di centro di recupero cristiano, in cui si cerca di curare la sua malattia. E mentre il ragazzo subisce vessazioni e ferite emotive, sua madre dovrà combattere contro se stessa, i pregiudizi e i dogmi del marito per cercare di essere prima di tutto una brava madre.