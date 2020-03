Filippo Magnini e Giorgia Palmas rinviano il matrimonio: "Siamo per il rispetto delle regole"

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono una delle coppie più belle. Vivono la loro quotidianità lontana dal gossip e raramente si concedono qualche serata mondana ma preferiscono trascorrere il loro tempo in casa, insieme alla figlia dell'ex velina. Sono una famiglia affiatata e unita, che adesso può godere di una tranquillità ancora maggiore, grazie all'assoluzione completa del campione di nuoto dall'accusa di doping. La coppia aveva annunciato il matrimonio pochi mesi fa, dopo che Magnini aveva chiesto in moglie la showgirl nel giorno di Natale, ma l'epidemia di coronavirus ha improvvisamente rovinato i loro piani.

Sono loro stessi a raccontare quanto sta accadendo in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Il matrimonio a marzo non si farà, questa è una certezza per la coppia. Da una parte, infatti, il decreto emanato da Giuseppe Conte lo scorso 9 marzo ha sospeso qualsiasi cerimonia che preveda un assembramento di persone, dall'altra parte gli stessi promessi sposi non se la sentono di celebrare un giorno così speciale in un periodo così complicato e difficile. " Siamo per il rispetto delle regole che limiteranno la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune ", hanno detto al settimanale patinato. I due stanno insieme da poco più di due anni ma sembra che siano coppia da una vita. Filippo Magnini è riuscito a conquistare il cuore della sua bella Giorgia soprattutto grazie al suo bellissimo rapporto con Sofia, la figlia della compagna. Giorgia, invece, è stata capace di stare accanto a Filippo nel suo momento più difficile, quando il campione ha dovuto affrontare il processo per doping, e non gli ha mai fatto mancare il suo supporto.