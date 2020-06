Filippo Magnini e Giorgia Palmas: fiocco rosa in arrivo

La nascita dovrebbe avvenire in agosto ma una notizia ai fan, l’ex nuotatore Filippo Magnini e la showgirl Giorgia Palmas l’hanno voluta dare, il sesso del futuro nascituro. Ed ora si sa che i due aspettano una bambina.

“ Non vedo l’ora di conoscerti, mia principessina ” ha scritto Filippo Magnini sul suo profilo instagram mettendo la foto dell’ecografia, e rivelando in questo modo che molto presto diventerà papà di una femmina. I due genitori sono al settimo cielo e avevano dato la notizia della dolce attesa durante il lockddown, mostrando per la prima volta il pancione di Giorgia.

In una intervista al settimanale F Magnini aveva confessato di sentirsi pronto per questo lieto evento avendo già un nipote e vivendo con la figlia di Giorgia, Sofia che adora, e che non vede l’ora anche lei di abbracciare la sorellina. “ Eccoci, noi siamo la tua famiglia. Si, visti così sembriamo un po’ strani e forse lo siamo, ma ti daremo tutto l’amore del mondo », aveva scritto dando l'annuncio della gravidanza l’ex nuotatore via Instagram, « Ogni giorno svegli la tua mamma al mattino con dei calcetti e come vedi noi li ascoltiamo tutti! Non vedo l’ora di stringerti tra le mie braccia e proteggerti per tutta la vita. Ti aspettiamo ” erano state invece le parole usate da Giorgia Palmas.

L’ex velina, anche se al settimo mese di gravidanza, è tornata al lavoro ed è in onda con l’inizio del campionato su Milan Channel. I due prossimi genitori, si sono innamorati nel 2018, ed uscivano entrambi da due importanti relazioni. Giorgia era stata per sei anni legata al campione di Bike Trial Vittorio Brumotti inviato di “ Striscia la notizia ”, mentre invece Filippo, tra alti e bassi alla campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Per i due è stato un vero colpo di fulmine, come raccontato da Filippo nel libro da poco uscito “ La resistenza dell’acqua ” che li ha portati entrambi a decidere di andare a vivere insieme e ad allargare la famiglia.