Follia di Eleonora Brigliadori contro il vaccino per il Covid: "È frutto di satanismo applicato alla vita politica"

Eleonora Brigliadori è stata una delle showgirl e attrici più amate della televisione italiana tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Negli anni duemila ha partecipato come concorrente ad alcuni reality ma la sua partecipazione televisiva è andata gradualmente scemando. Contemporaneamente, la Brigliadori non si è più fatta ricordare per le sue apparizioni televisive per i suoi comportamenti fuori dalle righe e per le esternazioni contrarie al buon senso, soprattutto in merito alla salute umana. La pandemia di Covid-19 non ha fermato la pseudo-guru, che anzi ha cavalcato la situazione con una delle sue solite esternazioni. E dopo aver fatto negazionismo sull'epidemia mondiale, affermando che in realtà si tratta solo di un complotto americano, poco fa è tornata su Facebook per esporre un'altra delle sue teorie, stavolta a tema vaccino.

L'occasione per lanciare una delle sue solite invettive è l'annuncio che tra meno di 20 giorni si inizieranno le sperimentazioni sul vaccino per il Covid-19 presso l'ospedale Spallanzani di Roma. Una notizia che Eleonora Brigliadori non sembra aver gradito, tanto da dedicarvi un lungo post. " 24 agosto di questo 2020, segnatevi questa data, perché questo è l'inizio della distruzione del genoma umano, questi vaccini provocheranno danni irreversibili ", scrive Eleonora Brigliadori all'inizio del suo post. Qui punta il dito contro i vaccini, come già fatto in passato in altre occasioni. Si appella ai suoi seguaci e li invita a " salvare anche una sola persona, aprendo gli occhi per tempo sui contenuti distruttivi nascosti in questi vaccini ". Secondo lei solo così si dimostra di essere dei bravi cristiani.

" Tutto quello che si svolge per la finta tutela dell'uomo, in realtà è frutto di satanismo applicato alla vita politica , alla vita economica e a questa degenerazione di una sanità che non sa più che cosa è l'anima umana ", azzarda Eleonora Brigliadori nel suo post su Facebook. L'intervento dell'ex showgirl si conclude con una riflessione al di fuori da ogni logica: " Ormai non servono più i topi da laboratorio la lobotomizzazione operata con tutti i mezzi disponibili ha reso gli uomini dei topi la prospettiva è quella della peste di Camus ".

Sono note le posizioni estremiste in materia di cura della salute umana di Eleonora Brigliatori, che ha discusso animatamente anche con Nadia Toffa sulla questione della chemioterapia. In quell'occasione, la compianta inviata e conduttrice de Le Iene venne anche aggredita fisicamente dall'ex showgirl. Proprio per le sue esternazioni contro Nadia Toffa e per i messaggi errati manfati al pubblico, Eleonora Brigliadori era stata esclusa dal cast di Pechino Express.