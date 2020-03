Francesco Totti dona 15 macchinari allo Spallanzani

Francesco Totti, ex capitano dell'A.S. Roma, simbolo della capitale e protagonista della nuova serie reality di Amazon Prime Video Celebrity Hunted, ha scelto di combattere in prima linea contro il diffondersi dell'epidemia del coronavirus. In collaborazione con Dash, infatti, Francesco Totti ha donato 15 nuovi macchinari all'Ospedale Spallanzani di Roma per cercare di combattere l'aspetto più preoccupante della pandemia: la mancanza di posti letti e strumenti in numero sufficiente per il crescente numero dei malati.

Francesco Totti ha allora scelto il suo account Instagram per condividere la sua azione, ma soprattutto invitare i suoi oltre tre milioni di followers a donare, a rendersi utile per questi tempi difficili per l'Italia, che già da una settimana è stata dichiarata zona rossa. Nel video Francesco Totti dice: "Ciao ragazzi, è un momento particolare per tutti gli italiani, per tutta l'Italia. Ma sicuramente ce la faremo. L'ospedale Spallanzani di Roma sta costruendo una delle camere di terapia intensiva e ha bisogno di tutti noi. Del nostro appoggio. Con Dash abbiamo acquistato 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti, soprattutto in terapia intensiva. Perciò, mi raccomando, aiutate, aiutiamo, e ne usciremo tutti forti, ancora una volta, come sempre."

Parole, quelle di Francesco Totti, che vengono ripetute anche nella didascalia sotto il post: "DASH E IO STIAMO A CASA E DONIAMO… E TU? Ragazzi, vi scrivo per un progetto che mi sta particolarmente a cuore. L’Ospedale Spallanzani di Roma sta costruendo nuove camere di terapia intensiva, ma ha bisogno del nostro aiuto per dotarle dei macchinari necessari. Con @dash_italia abbiamo già contribuito donando donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in terapia intensiva, adesso tocca a voi: ogni donazione, anche la più piccola, sarà fondamentale per vincere questa partita. Insieme ne usciremo più forti di prima! Grazie!"

Al momento la raccolta fondi gettata da Francesco Totti e Dash per l'Ospedale Spallanzani ha raccolta un totale di 245.934 euro, con circa 730 donatori. L'obiettivo che si spera di raggiungere è quello del milione di euro, che potrebbero davvero fare la differenza nella lotta contro il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo e che ha portato anche al possibile annullamento di uno degli eventi più glamour d'Europa, il Festival di Cannes.

