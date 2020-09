La gaffe di Pupo infiamma i social

Esattamente 20 anni dopo la prima puntata della prima edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha riaperto la porta del Grande Fratello Vip per la sua quinta edizione. Sono trascorsi solo 5 mesi dalla chiusura del Gf 4 ma la Casa è gia pronta ad ospitare nuovi personaggi famosi, pronti a mettersi in gioco e a farsi spiare 24 ore su 24 dall'occhio indiscreto del Grande Fratello. Il palastudio ospita il pubblico, distanziato e con mascherina nel rispetto delle norme anti-Covid. Immancabile l'omaggio alla prima storica edizione del Grande Fratello da parte di Alfonso Signorini, che sarà accompagnato in questa avventura da Pupo e da Antonella Elia, new entry dell'edizione.

Sono tante le novità di questa edizione, prima fra tutte le possibilità per uno dei concorrenti di utilizzare il profilo Twitter ufficiale del programma per interagire con gli utenti dei social. Un'esclusiva di questa edizione che permetterà ai vip in gara di dare notizie direttamente dalla Casa, visto che su Twitter il dibattito infiamma le conversazioni, generando grande traffico. Ed è proprio da Twitter che è arrivata la prima polemica di serata, che ha come protagonista proprio Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, già noto al grande pubblico per le sue battute.

Ingresso scoppiettante per Pupo, che tenta subito una gag per rompere il ghiaccio in studio. " Sei calvo, autorevole e il tuo cognome finisce in -ini. Quale modo migliore per festeggiare il ventennio? ", dice Pupo rivolto a Signorini in evidente imbarazzo. I social non hanno gradito l'esternazione del cantautore toscano, considerato fuori luogo alla sua prima esternazione all'inizio del programma. "Pupo comincia già malissimo facendo un riferimento a Mussolini. Inopportuno come sempre", scrive un utente su Twitter a commento della battuta del cantautore e sono tanti i messaggi di questo tipo. " Simpaticissima la battuta di Pupo su Mussolini ", scrive invece Martina e così se ne leggono tanti di commenti.