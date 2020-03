Gf Vip, ancora uno scontro tra la Elia e la Nunez: "Mi ha tradita e presa in giro"

Lo scontro tra Licia Nunez e Antonella Elia ha movimentato le dinamiche all'interno della Casa. Le due ragazze hanno stretto fin dall'inizio una grande amiciza. Per 10 settimane il loro è sembrato un rapporto di grande amicizia ma a un certo punto qualcosa sembra essersi rotto tra loro. L'ingresso di nuovi concorrenti ha di fatto modificato gli equilibri di quel micromondo, cambiando radicalmente le dinamiche del gioco. Le due sono arrivate allo scontro diretto durante una serata complicata per tutti, quando la Casa ha avuto ulteriore contezza della situazione coronavirus.

" Mi vergogno di tutta questa scena. Io mi sono sentita tradita e presa in giro. Licia ha scelto altre persone per interesse e altre questioni. Licia ha una tattica ben precisa nell'avvicinare le altre persone ed entrare nella loro intimità. Quando sono arrivati nuovi elementi mi sono sentita abbandonata e ho fatto dei ragionamenti. Il percorso di Licia mi è sembrato studiato a tavolino ", ha detto Antonella Elia commentando la lite con Licia Nunez. Pare che tra loro si fosse instaurato qualcosa di molto forte, che Antonella elia pensava essere intoccabile e intaccabile. L'avvicinamento di Licia Nunez ad altre persone e il conseguente allontamento da Antonella Elia ha scatenato qualcosa nella showgirl. Inoltre, Antonella Elia ha mosso dei dubbi sul comportamento dell'attrice, che a poche ore dal suo ingresso nella Casa ha raccontato di un fatto pregresso molto doloroso. A solo due giorni dall'ingresso nella Casa, infatti, Licia Nunez ha parlato di un aborto subito in passato, che ha lasciato un segno profondo nella sua vita. Questa confessione così intima ha messo un tarlo nell'orecchio di Antonella Elia, che nelle settimane successive ha accumulato piccoli comportamenti che sono poi sfociati nella lite di pochi giorni fa.

In parziale accordo con quanto detto da Antonella Elia c'è Paola Di Benedetto. La ragazza non ha mai negato di non avere un buon rapporto con l'attrice pugliese, che ha pià volte nominato nel corso delle settimane all'interno della Casa: " Siamo molto diverse caratterialmente. Tante cose che ha fatto sono state studiate. " Anche Pupo ha commentato la vicenda, sottolineando il fatto che sono dinamcihe frequenti all'interno del gioco, dove si sono viste spesso situazioni come queste: " Sono dinamiche del grande fratello, che crea grandi amicizie che poi si rompono "