Antonella Elia sbotta contro Licia: "Sei una stron*a vera"

Momenti di tensione al Grande Fratello Vip. A scontrarsi - ancora una volta davanti all’occhio indiscreto delle telecamere - sono state Antonella Elia e Licia Nunez. Che tra le due non corra buon sangue lo si era visto in diverse occasioni, ma nelle ultime ore una nuova lite le ha viste protagoniste, il tutto davanti ad Adriana Volpe motivo della discussione.

Fin dal suo ingresso nella casa Licia Nunez non si è risparmiata e si è trovata spesso coinvolta in scontri e accese polemiche. Il suo modo di porsi e di dire le cose come stanno non le ha giovato troppo all’interno del Grande Fratello, portandola a scontrarsi con molti coinquilini. L'ultima lite in ordine di tempo, chiarita apparentemente in diretta venerdì scorso, è stata con Pago e poi con Adriana Volpe. L'ennesima miccia si è invece accesa con Antonella Elia mentre le due stavano parlando proprio di Adriana. Durante una pausa in cucina, Licia Nunez ha chiarito alla Elia di aver accantonato i dissapori con Adriana, ma non si è risparmiata un attacco frontale alla Elia sul suo atteggiamento contraddittorio: " Per me il discorso Adriana Volpe è chiuso. Tu invece sei una persona labile che per tre settimane detesti una persona poi dopo un po’ ti riconcili con quella persona, dici che è straordinaria e poi la odi di nuovo ".