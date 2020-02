Gf Vip, Andrea Montovoli in lacrime incontra sua sorella: "Dacci dentro"

Andrea Montovoli è uno dei concorrenti più scanzonati della Casa, eppure la storia alle sue spalle nasconde tanto dolore e sofferenza. Alfonso Signorini ha voluto ripercorrere con lui alcuni momento della sua infanzia, mostrandogli le immagini del suo racconto fatto solo pochi giorni fa.

Nel 1997, a solo 12 anni, Andrea Montovoli ha perso suo padre: " Quella mattina ho provato asvegliare papà ma era entrato in coma. Dopo un mese ci ha lasciato.” Le parole di Andrea Montovoli nella clip svelano il dramma di un adolescente che all'improvviso si trova a dover crescere senza la guida di un padre, sentendosi sulle spalle il peso di sua madre e di sua sorella. Montovoli non ha potuto vivere la sua adolescenza, ha preferito restare al fianco delle sue due donne cercando di crescere e di non deludere suo padre e i suoi insegnamenti. Ha iniziato a studiare recitazione e a inseguire il suo sogno, inanellando grandi esperienze che l'hanno portato sulla strada giusta. Non ha mai lasciato da sola sua madre e sua sorella, le uniche donne costanti nella vita di Montovoli.

L'attore ha un carattere molto introverso, difficilmente esterna le sue emozioni e parla della sua vita all'esterno della Casa. Nel gioco ha stretto un ottimo rapporto con Paolo Ciavarro, con il quale sembra siano diventati davvero amici, ma è riuscito a creare una buona sinergia anche con tutti gli altri concorrenti. Non parla tanto di sé ma sa ascoltare gli altri che lo fanno ed è diventato una buona spalla sia per le donne che per gli uomini. Occhi di ghiaccio e fisico scolpito, dietro una scorza apparentemente impenetrabile e imperscrutabile, Andrea Montovoli nasconde un mondo straordinario e per la prima volta da quando è entrato nella Casa, a vedere le immagini di sua madre e sua sorella non è riuscito a trattenere la commozione.