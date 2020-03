Gf Vip, Antonella Elia piange e ammette: "Mi vergogno di quello che sono"

Subito dopo il momento emozionale di Fernanda Lessa, è stato il turno di Antonella Elia. Ha raccontato la sua vita e i suoi tanti bassi, cominciati con la perdita della madre quando Antonella aveva appena un anno e mezzo. Antonella Elia era troppo piccola quando sua madre è morta, non ha nemmeno un suo ricordo, e questo ha causato in lei una voragine profondissima, che mai si è rimarginata. Suo padre si è poi rifatto una vita e lei, in quella donna, ha trovato l'amore che le è tanto mancato durante l'infanzia.

Proprio quella donna, la signora Paola, ha voluto mandare un messaggio ad Antonella Elia, parole piene d'affetto che hanno strappato un sorriso alla concorrente anche in un momento così complicato. " Lei è la donna che ha sposato il mio papà quando avevo 9 anni. Paola è arrivata quando avevo circa 9 anni ed è stata una mamma fantastica. Mi ricordo il primo giorno che l'ho conosciuta, ogni tanto il mio papà mi portava a conoscere qualche fidanzata. Un giorno è arrivato a casa con Paola, era bellissima. appena l'ho vista mi sono innamorata, nel primo istante in cui l'ho guardata ", ricorda Antonella con lo sguardo luminoso. Poco tempo dopo, la concorrente ricorda che suo padre ha chiesto il suo parere su Paola. "Sposala", dice di aver detto a suo padre. La Elia era molto orgogliosa di questa relazione di suo padre, anche perchè Paola era molto più giovane di lui, forse quasi 20 anni: "Ero molto orgogliosa di chiamarla mamma. finalmente avevo anche io una mamma."

La solitudine è il più grande terrore di Antonella Elia, che ha paura di restare sola nella sua vita, nonostante abbia tante persone che la amano, compresa Paola. Nel corso del racconto, Signorini ha chiesto alla concorrente se si è mai posta la domanda sul perché lei sia così, sul perché delle sue intemperanze. " Non capisco perché sono così, forse perché sono un animale. Forse sono insofferente, diffidente, aggressiva. Sono capitate svariate cose nella mia vita, non posso avere molta fiducia. Io credo che anche gli abbandoni, inevitabili, che ho subito nella mia vita ", ha detto Antonella Elia prima di commuoversi pensando a sua nonna e al grande amore che le ha legate: " Scusate se piango, mi vergogno come un cane. "