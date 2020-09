Gf Vip, Briatore replica alla Gregoraci: "Vuole essere autonoma? Rinunci al mio assegno"

Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip c'è grande affinità. Non si può certo dire che sia scoppiato l'amore tra loro ma è indubbia la forte attrazione fisica da entrambe le parti. L'argomento è ogni settimana oggetto di discussione durante la diretta con Alfonso Signorini, che ieri ha affrontato il discorso con i diretti interessati. In particolare, il conduttore si è voluto soffermare con la conduttrice e modella. Nonostante lei abbia negato qualunque interesse con il coinquilino, Flavio Briatore non ha gradito il suo comportamento nella Casa e si è sfogato con Selvaggia Lucarelli su Il fatto quotidiano.

Al Grande Fratello, volente o nolente, ci si espone a confessioni personali e così anche la showgirl ha rivelato alcuni aspetti della sua vita, confessando che in passato ha dovuto fare molte rinunce per stare con Flavio Briatore. Su questo punto l'imprenditore non è d'accordo: " I primi anni è venuta a qualche Gran Premio che le interessava, altrimenti andavo da solo e faceva quel che voleva ". La loro relazione è finita perchè si è spento l'amore tra loro, senza drammi o discussioni, con un cospicuo assegno versato mensilmente da dall'imprenditore: " Non dico quanto le passo mensilmente, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria. Passava in Sardegna due mesi l'anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l'autista... Non è detto che questo faccia la felicità ".

Ed è proprio sull'assegno che, Flavio Briatore, fa leva per commentare alcune esternazioni. Qualche giorno fa ha detto di non avere mai avuto una sua indipendenza quando viveva con l'imprenditore ma lui non ci sta: " Se a 40 anni vuole andare al Grande Fratello e stare con i ragazzini, e se questo per lei vuol dire affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no? ". A Montecarlo i due vivono ad appena 300 metri di distanza, una scelta fatta da entrambi " per condividere il più possibile la vita con Falco, senza regole rigide. Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità. Dobbiamo pensare al bene di nostro figlio ".

Venerdì, durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci verrà messa al corrente di queste esternazioni per poter replicare?