Gf Vip, Clizia Incorvaia disperata per la lontananza da Ciavarro: "È straziante"

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono si sono trovati all'interno della casa del Grande Fratello, vode durante la quarta edizione del reality vip è sbocciato il loro amore. L'Italia era già alle porte dell'epidemia coronavirus ma loro non lo sapevano e mentre il resto del Paese iniziava a scorgere in lontananza il pericolo, loro iniziavano ad amarsi. Il primo bacio è scoppiato quando il Paese era nel vivo della kermesse sanremese e nonostante la grande attenzione dedicata al festival della canzone italiana, quel momento così scenografico è riuscito a far breccia del cuore dei telespettatori.

Erano giorni che i due si giravano intorno, si corteggiavano con una lentezza e un candore d'altri tempi. D'altronde, Paolo Ciavarro si è distinto nella Casa proprio per i suoi modi gentili, educati e sempre rispettosi. Il figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi è entrato al Grande Fratello per un'esperienza diversa e non pensava che, proprio durante il reality, avrebbe trovato l'amore. Clizia Incorvaia, invece, è entrata per mettersi alle spalle la difficile separazione del marito Francesco Sarcina e l'ultima cosa a cui pensava era di costruire un rapporto così intenso e profondo sotto le telecamere. Eppure, la vita è imprevvedibile e ha messo due persone così apparentemente diverse in condizioni tali da conoscersi e scoprirsi. Forse, se non fosse stato per il Grande Fratello, Clizia e Paolo non avrebbero mai avuto occasione di incontrarsi.