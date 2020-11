Gf Vip, Pretelli chiude con la Gregoraci: "Se non ho le p... non è un tuo problema"

La puntata in diretta di questa sera del Grande Fratello Vip si è aperta con lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Salvaggia Roma. Nel corso della scorsa puntata, i due opinionisti hanno spedito nel cucurio la nuova entrata insieme a Pierpaolo Pretelli. Immaginabile la reazione di Elisabetta Gregoraci, che ha cercato fin da subito di trovare un contatto con Pierpaolo dall'altra parte del vetro. Nei (pochi) giorni all'interno del cucurio, Selvaggia Roma dal suo canto ha provato a far ragionare Pretelli, cercando di fargli aprire gli occhi su quelli che lei considera comportamenti opportunisti da parte dell'ex moglie di Flavio Briatore, spesso inserito nei discorsi dell'influencer.

" Selvaggia Roma non potrebbe avere alcuna possibilità con Flavio Briatore ", ha sentenziato Elisabetta Gregoraci, secondo la quale la Roma non è una persona che potrebbe piacere all'imprenditore. " Elisabetta vuole bene a Pierpaolo però insomma... ", ha risposto l'influencer alla Gregoraci. Questo pseudo scontro ha fatto a preludio alla clip sul confronto violento tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, avvenuto attraverso il vetro del cucurio. La showgirl non ha gradito i commenti fatti dall'influencer e l'ha affrontata di petto, senza risparmiare una stoccata a Pretelli, che secondo lei non sarebbe intervenuto in sua difesa, prendendo le sue parti con la Roma.

Pierpaolo Pretelli sembra deluso dal comportamento di Elisabetta Gregoraci, che l'ha definito un " senza palle " ed è arrivato alla conclusione che da lei non si aspetta più nulla perché, forse, il suo sentimento verso di lei sta mutando e sta svanendo. " Sono un tuo amico non il tuo uomo, se ho o non ho le palle non è un problema tuo ", ha sbottato Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci. Nonostante questo, Pretelli ha continuato a difendere la Gregoraci con Selvaggia Roma, che secondo lui avrebbe cercato di fargli il lavaggio del cervello dentro il cucurio per allontanarlo dalla Gregoraci.