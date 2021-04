Gianni Morandi confessa: "Non tornerò a suonare prima dell'autunno"

Il sorriso stampato sul volto, un bicchiere di vino nella mano sinistra e quella frase che sa di positività: "Quello che non fa una mano, lo fa l’altra... ". Gianni Morandi continua ad aggiornare i suoi fan attraverso i social network e risponde a molti dei suoi sostenitori che, ogni giorno, gli fanno sentire il loro affetto in questo difficile e lento ritorno alla normalità dopo l'incidente dell'11 marzo scorso.

È stata la mano, in primo piano nella fotografia, a scatenare le domande incuriosite dei suoi follower, sempre più desiderosi di vederlo tornare a cantare e suonare la chitarra. L'arto, ancora fasciato dalle bende e con i segni evidenti delle ustioni, è stato il più danneggiato nel brutto incidente, che lo ha visto cadere in un rogo di sterpaglie acceso da lui nel giardino a inizio marzo. Gianni Morandi ha iniziato il lungo e difficoltoso percorso della riabilitazione ed i fan hanno notato grandi progressi nell'aspetto esteriore della sua mano. E lui stesso ha svelato di essere molto concentrato sulla fisioterapia: " Ce la sto mettendo tutta, speriamo di riuscire a venirne fuori ".

Un mese è troppo poco, speriamo di farcela almeno per l'autunno

Gianni Morandi è positivo ma ha dovuto frenare, però, gli entusiasmi dei seguaci più ottimisti, che hanno auspicato un suo rapido ritorno all'amata chitarra: "". Il cantautore bolognese, 76 anni, ha spento ledei suoi fan più accaniti, svelando che dovrà aspettare ancora molti mesi prima di avere risultati concreti e poter tornare ad impugnare la chitarra. Il percorso è solo all'inizio.