La triste confessione di Gianni Morandi: "La mano non si muove"

" Purtroppo la mia mano destra ha avuto danni gravi e non sarà semplice farla tornare come prima ". Non ha fatto tanti giri di parole Gianni Morandi nel rispondere ad un follower sui social network, che gli chiedeva quando sarebbe tornato a suonare la sua adorata chitarra. La mano destra, la più danneggiata dalle ustioni riportate in seguito all'incidente dello scorso 11 marzo, è quasi completamente immobile e la riabilitazione, iniziata da pochi giorni, sarà lunga e particolarmente difficile.

Lui stesso lo ammesso sui social network, rispondendo ai commenti dei tanti fan sempre più preoccupati del suo recupero. Difficile per lui dire quando potrà impugnare nuovamente la sua chitarra: " C'è ancora tanto da aspettare per quella ". Ha confessato Morandi ad un utente. Più facile che Gianni torni ad esibirsi cantando in televisione o magari dal vivo, quando le restrizioni lo permetteranno: " Non vedo l'ora, mi manca ".

Ho iniziato la riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra

Si muove con molta professionalità e sicurezza -

ma continua a ripetermi che dovrò impegnarmi anche da solo, con esercizi quotidiani a casa

Intanto Gianni Morandi ha iniziato il percorso, lento ed impegnativo, per il totale recupero della motilità dell'arto danneggiato. "", ha scritto Gianni Morandi sulle sue pagine Instagram e Facebook nelle scorse ore, presentando la sua fisioterapista Nicoletta. "ha proseguito il cantautore condividendo una foto con lei e mostrando la mano destra segnata dalle ustioni ma libera dalla fasciature -".

Un'immagine positiva che ha svelato però qualcos'altro. " La mano, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione, è ancora molto lungo ", ha confessato Gianni Morandi. Sono invece solo un ricordo le altre ustioni, di secondo e terzo grado, che hanno ricoperto il 15% del suo corpo in seguito alla caduta accidentale in un rogo di sterpaglie, che il cantante aveva acceso nel giardino della sua casa di San Lazzaro l'11 marzo scorso. Le medicazioni e le bende fanno parte del passato: " Le altre parti ustionate sono guarite quasi completamente: mano sinistra, ginocchia, gomiti, glutei, orecchio sinistro, centro schiena ". Ora c'è solo da " darsi da fare " con la fisioterapia.