Giorgia Palmas e Filippo Magnini rinviano le nozze per il coronavirus: "Prima la salute"

Il matrimonio tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini eraprevisto per la fine di marzo, ma data l’emergenza sanitaria per conoravirus la coppia ha deciso di posticipare la celebrazione.

A dicembre, in occasione del Natale, il nuotatore ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie con una romantica sorpresa che hanno documentato sui social e poi raccontato durante una intervista di coppia a Verissimo. Fidanzati da alcuni anni, la Palmas ha sempre ammesso di aver trovato con Magnini l’uomo con il quale condividere la sua vita. “ Filippo è entrato in punta di piedi nella nostra vita, ma è diventato subito imprescindibile ”, aveva detto lei ai microfoni di Silvia Toffanin.

Le nozze tra i due, come annunciato, erano state organizzate per la fine di marzo ma tutto salterà in seguito alla diffusione del coronavirus che ha messo in ginocchio e paralizzato una intera nazione. Il rito civile, che doveva essere celebrato presso la Villa Reale di Monza, sarà rimandato a data da destinarsi e, in merito a quanto accaduto, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno raccontato di aver preso questa decisione per salvaguardare la salute di tutti.

“ Siamo per il rispetto delle regole che limiteranno la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune – hanno spiegato i due in una intervista per il settimanale Chi - . Avremmo dovuto unirci in matrimonio a fine marzo, ma viene prima la salute di tutti. Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo aspettare ancora ”.

Il coronavirus, dunque, ha solo rimandato il sogno del grande giorno di Magnini e la Palmas, che non hanno nascosto anche la volontà di allargare quanto prima la famiglia. Lei, che è già mamma della piccola Sofia nata dall’unione con Davide Bombardini, ha ammesso: “ Abbiamo un progetto di vita insieme e la famiglia non è solo moglie e marito, ma anche i figli. Più chiara di così! ”.

Filippo, dal canto suo, non ha lesinato dichiarazioni d’amore nei confronti della compagna. “ Sono una persona romantica anche per educazione, per come ho visto i miei genitori in tutti questi anni – ha spiegato - . Per me è importante che l’altra persona si senta accudita, amata, sorpresa. Vivo per Giorgia come prima vivevo per il nuoto, quando faccio una cosa do tutto, e voglio fare il meglio per lei ”.