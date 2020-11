Giovedì torna The Digital Club Alle 21 in diretta con Generali

Dopo la prima edizione dello scorso anno, è tornato “Penso Innovativo” del Giornale, un progetto redazionale per parlare - sempre in maniera controcorrente, com'è stile del nostro quotidiano - di innovazione, sostenibilità e nuova mobilità. Lo scorso anno il nostro progetto editoriale si concluse con un evento tenuto alla Palazzina Appiani, presso l’Arena Civica di Milano, che riscosse un ottimo successo di presenze. Quest’anno, vista la situazione e l’impossibilità di effettuare eventi in presenza, la formula è cambiata: oltre all'uscita il martedì sulle pagine del Giornale (che in alcune settimane raddoppierà), “Penso Innovativo” ha anche una parte digitale con la messa in onda online su YouTube Facebook di un programma in collaborazione con The Digital Club.

Il primo appuntamento online di giovedì scorso ha visto protagonisti il nostro direttore Alessandro Sallusti e Lorenzo Pireddu di Uber: vi proponiamo in questo video una versione di 5 minuti della puntata dedicata alla nuova mobilità. La versione integrale, con l’intervento complerto del direttore, può essere vista integralmente sulla pagina di The Digital Club di Facebook e su quella YouTube «The Digital Club Italy». I due canali dove ogni settimana il programma live resterà poi visibile perchi non sarà riuscito ad esserci il giovedì sera. Mentre sul il giornale.it ci sarà sempre la versione “short” che riassume quanto dibattuto nella puntata.

Giovedì 12, live alle 21, è prevista la partecipazione di Michele Carmina, Head of Group Digital&Data di Generali, ospite del programma condotto da Marco Lombardo, Massimo Morandi, Mark Perna e Luca Viscardi. Si parlerà di servizi digitali in campo assicurativo ed anche di come le grandi aziende si stanno trasformando tecnologicamente per presentare prodotti sempre più mirati e personalizzati ai propri clienti. Padrone di casa per il “Giornale” sarà il vicedirettore Francesco Del Vigo presente.

Sulle pagine del Giornale e su ilgiornale.it troverete sempre aggiornato il programma di Penso Innovativo con gli ospiti e temi previsti di settimana in settimana.