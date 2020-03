Giulia D'Urso in quarantena con Giulio e attacca Giovanna: "Non riesce a stare in silenzio"

L'emergenza coronavirus ha registrato nel territorio nazionale 59.138 casi positivi di contagio e 5.476 morti, secondo il bollettino fornito dalla Protezione civile e aggiornato al 22 marzo. E il patogeno, che ha colpito il Belpaese, sta mettendo a dura prova le coppie, ma al momento quella di Giulia D'Urso e Giulio Raselli - formatasi al trono classico di Uomini e donne- può dirsi più unita che mai.

In occasione di un'intervista di coppia concessa a Uomini e donne magazine, i giovani fidanzati hanno rivelato alcune indiscrezioni sulla loro love-story vissuta ai tempi del coronavirus in quarantena, convivendo nella casa scelta di comune accordo dopo aver concluso la loro esperienza intrapresa al trono classico. La D'Urso è allo stato attuale molto preoccupata per la sua famiglia, che vive lontano da lei, e, in questi difficili giorni, a rassicurarla è la famiglia di Raselli, che la tratta come una figlia. A seguito della scelta comunicata da Raselli nello studio del trono classico del dating-show di Maria De Filippi, sono emerse in rete diverse indiscrezioni che vedrebbero i due giovani in procinto di compiere un grande passo. C'è chi, tra gli utenti del web, ipotizza che i due ex volti Mediaset siano prossimi alle nozze e in attesa di un primogenito.

E in merito ai rumor in questione, nell'ultimo intervento Giulio ha dichiarato: “Parliamo e fantastichiamo su un futuro insieme dove saremo una famiglia, ma lasciamo che il tempo faccia il suo corso: un passo alla volta”. Facendogli eco, è, subito dopo, intervenuta Giulia, che ha chiarito di non voler bruciare le tappe con il suo Giulio: "Quando si è sereni e innamorati è normale parlare di matrimonio e figli. Sono valori e obiettivi che ci accomunano, ma non abbiamo nessuna fretta”. E ha proseguito: “La cosa ci ha fatto molto ridere. Sul web leggiamo fake news di continuo. Su di noi se ne sono dette tante, c’è persino chi pensava che recentemente ci fossimo lasciati. Non ci interessa smentire tutto”.

Incalzata dalle domande del magazine di Uomini e donne, la coppia non ha, inoltre, lesinato parole sulla neo tronista del trono classico, Giovanna Abate, la quale aveva in passato vestito i panni di corteggiatrice di Giulio Raselli. “Giovanna è uguale a quando era corteggiatrice -ha dichiarato dal suo canto, l'ex tronista-, ma sono sicuro che andando avanti si renderà conto di quanto a volte possa essere difficile il percorso e, forse mi capirà” . E sull'ex rivale in amore, Giulia ha dal suo canto rilasciato qualche critica: “Di Giovanna ho seguito poco, ma la trovo molto carina con Sammy. Penso solo che dovrebbe rilassarsi di più: spesso dice cose giuste, ma sbaglia i modi e non riesce mai a stare in silenzio”.