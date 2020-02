Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon sono in crisi? “Ognuno va dove vuole stare”

Pare che Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon siano già in crisi: dopo l’uscita da Uomini e Donne, la coppia potrebbe aver deciso di mettere fine alla relazione.

A far mormorare il web è stata proprio la ex tronista che, in una Instagram story, ha riportato una citazione di Frida Kahlo che recita: “ Ho lasciato la gelosia e mi misi a pensare… Che ognuno va dove vuole stare e perde ciò che vuole perdere ”. Parole che lasciano pensare che Giulia abbia preferito, per motivi ancora sconosciuti, lasciare libero Daniele di vivere la sua vita, anche se questo dovesse implicare la rottura definitiva tra loro.

Eppure, solo qualche settimana fa, i due si dicevano innamoratissimi e pronti a compiere il grande passo: la convivenza. “ Non vediamo l’ora di fare questo passo. Chiunque abbia cercato un affitto a Roma sa che si tratta di un percorso a ostacoli. Abbiamo iniziato la nostra ricerca con l’intento di trovare qualcosa che andasse d’accordo con le nostre esigenze lavorative – avevano raccontato - . Dopo aver individuato la zona giusta, la fortuna ha voluto che un mio amico avesse proprio lì un appartamento da cui stavano andando via gli inquilini e lo abbiamo preso al volo ”.

I due, quindi, sembravano essere innamoratissimi nonostante consapevoli di alcune differenze caratteriali che li portavano spesso a discutere. “ Siamo due persone con delle personalità forti quindi lo scontro è naturale – dicevano qualche settimana fa a Uomini e Donne Magazine - . Io e Daniele siamo molto definiti nel nostro carattere: due persone formate e con dei punti di vista strutturati. Dove abbiamo posizioni diverse arriviamo alla discussione, ma tutto diventa costruttivo quando si impara ad abbracciare e capire anche l’idea dell’altro ”.

Ora, però, dopo il post della Quattrociocche sembra che qualcosa sia radicalmente cambiato nella coppia e, nonostante i due abbiano deciso di non rispondere ai rumors, c’è chi ipotizza che dopo soli tre mesi l’amore sia giunto al capolinea.