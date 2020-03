Grave lutto per Rocco Siffredi, morto il cugino e braccio destro

Grave lutto per Rocco Siffredi che su Instagram ha comunicato la morte di Gabriele Galetta, suo cugino e suo stretto collaboratore, un vero e proprio braccio destro nella sua attività di produzione nel cinema pornografico.

"Oggi è la giornata più triste dalla morte di mia mamma 15 marzo 1991...", esordisce Rocco Siffredi. Riferendosi a Galetta, l'attore rivela: "Qualche ora fa Gesù se l'è ripreso lasciando un vuoto inestimabile... e una tristezza unica".

Nel suo post, Rocco Siffredi ha cercato di spiegare ai suoi follower l'importanza della figura di Galetta nella sua vita: "Il grande Gabriele mio cugino, il mio più grande amico, il mio più grande sostenitore, il mio più grande Fans, la mia più grande fonte d’ispirazione la persona che mi ha reso tutto quello che sono oggi".

"L’uomo che amava più di tutti il mio mondo, l’uomo che non si è mai risparmiato, l’ideatore dell’Accademia l’amico di tutti l’uomo dal cuore d’oro!!!", aggiunge Rocco Siffredi, evidenziando come il cugino sia stato la mente della Hard Academy, la "scuola" per attori pornografici emergenti messa in piedi dal divo a luci rosse. Rocco Siffredi conclude il suo ricordo con un abbraccio alla famiglia di Gabriele: "Nayeli la moglie, Nora e Rayan i figli, vi sarò sempre vicino...".

A ricordare Gabriele Galetta sui social non è stato solo Rocco Siffredi, ma anche Malena. L'attrice a luci rosse e personaggio televisivo ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per la perdita dell'amico. L'ex isolana ha scritto: "Voglio ricordarti così... come sempre tu hai sottolineato: 2 grandi amici". E poi ha aggiunto: "Ogni volta che ti ho ringraziato per quello che hai fatto per me, per quello che sono diventata, tu mi hai sempre e solo detto 'sei la mia fierezza'".

"Gaby ci lasci un vuoto incolmabile ma so che anche da lassù sarai il mio angelo, come lo sei stato dal primo giorno a Budapest: 26.09.2016", ha chiosato Malena, firmandosi "la tua piccola star".