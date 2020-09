"Gravidanza a rischio per Kate Middleton". Il rumor che scuote i duchi di Cambridge

Da mesi si rincorrono rumor e pettegolezzi su una possibile quarta gravidanza di Kate Middleton. Indiscrezioni che, per il momento, non hanno mai trovato conferma o smentita dai diretti interessati. Secondo quanto è stato riportato dai tabloid britannici, però, la duchessa di Cambridge sarebbe già in dolce attesa da diverso tempo, ma non avrebbe rivelato il suo stato di salute a causa dei diversi problemi legati alla pandemia da coronavirus. La stampa è sempre molto attenta quando si tratta di royal gossip e crede fortemente che l’annuncio arriverà a breve, rivelando ciò che da diverso tempo Kate ha cercato di nascondere. Non è dato sapere se questa indiscrezione sia vera oppure no, sta di fatto che c’è molta apprensione in merito alla vita privata della duchessa.

Il principe William, però, se sua moglie dovesse essere in dolce attesa per la quarta volta, pare che sia preoccupato. Non per il fatto di mettere al mondo un altro figlio, bensì pare che sia in apprensione per lo stato di salute della duchessa. A ABC News lo ha rivelato Victoria Arbiter che di professione è giornalista e studiosa dei reali inglesi. Apparsa di recente in tv, durante la trasmissione, la donna ha rivelato alcuni pettegolezzi (ancora da confermare) in merito alla possibile quarta gravidanza di Kate. "Sì, il principe è molto preoccupato. Se fosse incinta, la sua gravidanza potrebbe essere a rischio", confessa. E per cercare di diradare tutti i dubbi e dare man forte al suo punto di vista, la giornalista ricorda quanto è accaduto nel 2012, quando Kate Middleton stava per mettere al mondo il piccolo George.

"È stata costretta a lasciare Buckingham Palace – racconta l’esperta-. La duchessa soffre di una grave patologia e per questo motivo ha lasciato le mura di palazzo, dov’era previsto il parto, per recarsi in clinica". La duchessa pare che sia affetta da una iperemesi acuta che richiederebbe una costante idratazione e la nutrizione con sostante alimentari aggiuntive. "Per questo William all’epoca ha preteso che la moglie avesse tutte le cure migliori. La sua patologia non è da sottovalutare – aggiunge -. Una quarta gravidanza? Con l’età la patologia diventa più seria. E William sta guardando con apprensione la vita di Kate", conclude.

Parole che per ora non trovano conferme nei fatti. Non si è mai avuta una certezza sulla patologia della duchessa, né tantomeno è stata confermata la sua gravidanza. Non resta che attendere l’evolversi della situazione.