"Ho un problema di salute": Fedez parla e si commuove

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Senza specificarne la natura, Fedez ha annunciato di avere un brutto problema di salute. Il rapper ha confermato la triste notizie ai suoi seguaci in una lunga storia pubblicata su Instagram e non sono mancati i momenti di commozione per il percorso che sarà costretto ad affrontare.

“Faccio questo video un po’ per esorcizzare e cercare di tirare fuori un po’ di cose, nella speranza che possa fare bene anche a me” , ha esordito il cantante. Fedez ha rivelato che il problema di salute è stato trovato con grande tempismo, per fortuna, ma dovrà affrontare un “percorso importante” per superarlo. Come dicevamo, non ha ancora reso nota la malattia, ma ha promesso di raccontare il suo calvario nel corso dei prossimi tempi.

Visibilmente commosso per la situazione, Fedez ha rimarcato la necessità di stringersi attorno alla sua famiglia, alla moglie Chiara Ferragni e ai figli. Il 32enne di Milano ha precisato i motivi che lo hanno spinto a raccontare la sua vicenda: “Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo una persona, questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso” .

I social network hanno svolto e continueranno a svolgere un ruolo importante nella vita dell’ex giudice di X Factor, che ha ammesso di rendersi conto solo adesso della loro rilevanza: “Solo ora capisco l’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile” . Ora questo album condiviso, ha aggiunto, rappresenterà la sua forza e servirà per strappargli un sorriso nei momenti bui.