Ilary Blasi difende i paparazzi: "Sono educati"

Quanto è dura essere famosi! Il successo porta sicuramente molti vantaggi, ma l'altra faccia della medaglia prevede diversi inconvenienti, primo tra tutti quello della privacy. I vip, infatti, si trovano a convivere ogni giorno con i riflettori, anche nella loro quotidianità, ad esempio mentre fanno la spesa o vanno in vacanza. C'è chi preferisce prenderla con ironia, tra smorfie e sorrisi sarcastici, e chi sfrutta la visibilità dei media per prendersi posizione su determinati temi di attualità. Insomma, quello con i paparazzi è un vero e proprio rapporto amore-odio!

E lo sa bene persino una delle conduttrici più famose d’Italia, parliamo di Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti in questi giorni sta trascorrendo una vacanza in montagna, visto che in questo periodo non è impegnata con nessun programma tv. Ilary, infatti, è stata scelta come prossima conduttrice de L’Isola dei Famosi, ma il reality per ora è stato rinviato e potrebbe slittare addirittura alla prossima stagione. Per questo motivo, la conduttrice ha deciso di cambiare aria e godersi un po’ di relax in compagnia della sua famiglia e di alcuni amici.

La scelta è ricaduta su Madonna di Campiglio. Così, sui social, dove Ilary Blasi condivide molto del suo lavoro, delle sue vacanze e della sua routine, è comparso un video davvero divertentissimo. Il motivo? I paparazzi l’hanno seguita anche ad alta quota in montagna! Per chi la conosce, sa bene che Ilary si è sempre mostrata una donna molto diretta, una che dice le cose per come stanno. E, ancora una volta, ne ha dato prova in questo breve video in cui la vediamo scherzare con alcuni paparazzi.

Nelle stories incriminate, Ilary Blasi è seduta comodamente su una motoslitta con un’amica e, prima di lanciarsi nella discesa sulla neve, riprende alcuni paparazzi appostati a pochi metri da lei. "Questa è la situazione" , esordisce Ilary. Poi continua: "Siamo sulla motoslitta e lì ci sono i paparazzi" . A questo punto la Blasi li saluta da lontano e loro contraccambiano con un cenno. La conduttrice, infine, si rivolge alla sua amica e commenta: "Vedi, salutano pure. Sono paparazzi educati" . Dulcis in fundo, prima di cominciare la corsa in motoslitta, Ilary li saluta ancora una volta, strappando un sorriso a loro e a tutti quelli che la seguono.

Che forse Ilary Blasi abbia voluto premiare con un poco di complicità l’atteggiamento rispettoso di quei paparazzi? Considerando che non tutti sanno mantenere le distanze rispettando gli spazi – e la privacy – dei personaggi del mondo dello spettacolo, l’ipotesi non è da escludere.

