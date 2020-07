Incidente per Gerry Scotti. E Belen lo riprende in stampelle

In questi giorni sono in corso le registrazioni di Tu si que vales, il programma autunnale di Maria De Filippi in onda su Canale5. La trasmissione di successo del sabato sera di Mediaset, oltre alla stessa moglie di Maurizio Costanzo, vede la partecipazione di altri volti popolari come Sabrina Ferilli, che ricopre il ruolo di capo della giuria popolare, Belen Rodriguez che conduce insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ad affiancare Maria De Filippi nel ruolo di giurati ci sono poi Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. È proprio quest'ultimo a preoccupare i fan del programma e non solo, a causa di un video girato dall'argentina nel backstage.

Gerry Scotti cammina a fatica sostenuto dalle stampelle e, guardando attentamente la sua gamba, si nota la presenza di un vistoso tutore al piede destro, alto fino a quasi il ginocchio. Non ci sono finora notizie sull'incidente accorso al popolare conduttore di Canale5, uno dei più amati del Paese ed è difficile capire cosa possa essere accaduto. Dalla tipologia di tutore si potrebbe supporre un infortunio al piede per Gerry Scotti, probabilmente una distorsione dovuta a una caduta o a uno scivolone. Il conduttore e la showgirl argentina scherzano dietro le quinte in una pausa delle registrazioni ed è lo stesso giurato a ironizzare sulla sua condizione e sulla gamba malconcia. " In gamba eh ", dice Gerry Scotti a Belen Rodriguez in modo scherzoso mentre, con fatica, entra in scena con il supporto delle stampelle.

Gerry Scotti è una delle colonne portanti del programma. Con la sua semplice ironia e grande sensibilità crea fortissima empatia sia con il pubblico a casa che con i concorrenti. È idealmente contrapposto a Rudy Zerbi, che ricopre il ruolo del giurato cinico, che nonostante tutto a volte si commuove. Ladi Gerry Scotti rappresenta uno dei momenti più amati di Tu si que vales e ricalca in parte le dinamiche dello storico programma de La Corrida, i dilettanti allo sbaraglio che si esibiscono senza particolari talenti, ma solo per il gusti di stare su un palco. Non è chiaro quando andrà in onda la puntata con Gerry Scotti infortunato anche se presumibilmente non sarà una delle prime. È probabile che il conduttore spieghi l'origine del suo infortunio, visto che non sarà possibile per lui nascondere il tutore e le stampelle. Scotti è molto dinamico in studio, si muove spesso sul palco e con i concorrenti, quindi è presumibile che gli autori abbiano trovato un'altra soluzione per lui.