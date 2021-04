Belen è pronta a sposarsi di nuovo?

Fiori d’arancio per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese. A lanciare la notizia bomba su Libero Quotidiano è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. “Belen è pazza di Antonino e lui di lei”, scrive Alessi nell'articolo, che prosegue fornendo ai lettori ulteriori indiscrezioni su quella da lui definita "la coppia più bella del mondo". “Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in tintoria l’abito buono” .

Secondo voci di corridoio, la bella modella argentina e l’hair stylist sarebbero pronti a convolare a nozze prima della nascita della loro bimba Luna Marie. Finita una volta per tutte la travagliata storia con Stefano De Martino, dal quale Belen ha avuto il piccolo Santiago, la soubrette ha conosciuto Spinalbanese nell’estate del 2020 e tra i due è stato amore a prima vista, nonostante la differenza d’età. 36 anni lei, 25 lui, la coppia ha iniziato da subito a fare sul serio, ed ora aspettano una bimba, che nascerà a giugno. Dopo la rivelazione di Alessi, sul web impazza il gossip sulle presunte nozze e su quando verrà celebrato il lieto evento. " Archiviato il matrimonio sfarzoso con Stefano De Martino celebrato nel 2013", aggiunge ancora Alessi, "qualche mese dopo la nascita di Santiago, Belen Rodriguez oggi è pronta ad un evento intimo e discreto. Un giorno speciale da ricordare per tutta la vita. Non solo: Belù sarebbe pronta ad indossare l’abito nuziale col pancione. Sarà vero? "

Stando a quanto trapelato dal giornalista, la Rodriguez, per la quale questo sarebbe il secondo matrimonio dopo quello in grande stile con l’ex De Martino, propenderebbe quindi per una cerimonia intima. Nonostante la notizia non sia ancora stata confermata dai diretti interessati, pare che Belen sia pronta ad indossare di nuovo l’abito bianco, stavolta con il pancione in bella vista. Ma come avrà preso la notizia Stefano De Martino? Per ora il ballerino e giudice di Amici non ha commentato la notizia, ma dalla rottura definitiva, i rapporti con Belen sono piuttosto freddi. Sarebbe invece felice per la mamma “Santi”, il quale sembra proprio che abbia legato molto con il nuovo compagno di Belen, ed è pronto ad accogliere in casa la sorellina Luna Marie.