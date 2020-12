"Io e Roberto? Navighiamo a vista". Adriana Volpe parla della crisi con il marito

È sempre stata molto schiva in merito alla sua vita privata. Adriana Volpe dopo l’uscita di scena dalla Casa del Grande Fratello, durante la prima edizione condotta da Alfonso Signorini, è tornata in tv nelle vesti di presentatrice in un ruolo del tutto inedito e, soprattutto, lontano dalla Rai e da Magalli (dopo le tante critiche e violente accuse). Gli amanti del gossip sanno molto bene che la Volpe, al momento, non sta vivendo un momento sereno con Roberto Parli. Una situazione che si è logorata giorno dopo giorno, colpa anche della sua partecipazione al Grande Fratello. Ora, però, in un’intervista che la conduttrice ha rilasciato a Nuovo, Adriana Volpe scioglie il silenzio e racconta come stanno messe le cose con il "suo" Roberto. Sulla vita di coppia emergono, finalmente, nuove verità.

Nonostante tutto, la Volpe non ha né confermato né smentito la rottura tra lei e Roberto, ma tra le righe si intuisce molto chiaramente che la situazione non è delle migliori. Ad acuire i problemi tra i due pare sia stato il nuovo lavoro di Adriana. La donna da Milano si è dovuta trasferire a Roma, mentre il marito per ora vive da solo a Lugano. "Da tempo navighiamo a vista. Io non sono andata a vivere con lui per ovvi motivi. Neanche Roberto, però, mi ha chiesto se poteva venire a Roma", racconta la presentatrice. Poche parole e niente altro, ma si intuisce molto chiaramente quanto sia difficile il momento per entrambi. "Un pezzo del mio cuore è rimasto dentro la Casa del GF – ammette -. Quell’esperienza mi ha cambiata. E sono contenta come il pubblico abbia apprezzato di vedere una nuova versione di me stessa. Non dimenticherò mai quei momenti che ho vissuto lì".

E pare che proprio la partecipazione al reality show di Mediaset abbia messo in discussione l’unione con il marito a causa di quel flirt, mai del tutto confermato, con Andrea Denver. Al momento, però, al di là di questo, la distanza geografia è il motivo scatenante della crisi tra Adriana e Roberto. Ma durerà?