Adriana Volpe è single? "Lei e il marito si sono lasciati"

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli sarebbero ai ferri corti. Questa volta i rumor non c'entrano. L'indiscrezione, arrivata dal settimanale Chi, mette fine a un tira e molla che dura ormai da mesi e che ora li vedrebbe definitivamente separati. La rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, ha svelato che il matrimonio tra la Volpe e il marito è arrivato al capolinea.

La crisi coniugale era nell'aria da quando la conduttrice di TV8 è entrata come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la lunga reclusione nel reality il marito non era mai entrato nella Casa né le aveva mai inviato messaggi affettuosi. Dettagli che avevano scatenato più di un dubbio tra i telespettatori e i sostenitori di Adriana Volpe. Il corteggiamento portato avanti al Gf Vip da Andrea Denver aveva accentuato il sospetto che nella coppia ci fosse già aria di crisi. La Volpe, però, non ha mai confermato o smentito. Oggi, però, la situazione sembra decisamente compromessa.

Sulle pagine del settimanale Chi, nella rubrica "Chicche di gossip", si parla di una vera e propria separazione. Adriana Volpe e il marito Roberto Parli "si sono lasciati e la conduttrice è tornata nuovamente single" si legge sulla rivista. L'estrema riservatezza di lei e il distacco social e mediatico di lui non hanno mai consentito al pubblico di capire come realmente stessero le cose tra loro. Ma già il fatto che vivessero separati - lui tra Montecarlo e Lugano, lei a Milano per motivi di lavoro - aveva scatenato non pochi dubbi.