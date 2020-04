Jennifer Lopez rimanda le nozze previste in Italia per via del Covid-19

L'emergenza globale coronavirus continua a registrare casi positivi di contagio e vittime in tutto il mondo. Il patogeno può colpire indistintamente tutti, a prescindere dal ceto sociale di appartenenza e l'età anagrafica. E molte sono le celebrità che hanno deciso di mobilitarsi sui social per inviare al web messaggi di prevenzione del Covid-19, tra cui Jennifer Lopez.

Che ha, in particolare, condiviso sul suo profilo Instagram un post, nella cui descrizione esorta i follower a non uscire di casa se non strettamente necessario per evitare l'ulteriore diffusione del virus. E, in questi giorni, a far parlare dell'artista statunitense non sono solo i suoi ultimi messaggi social, ma anche alcune indiscrezioni emerse in rete sul conto della sua vita privata e divulgate dal portale Us Magazine.

Nello specifico, stando a quanto il noto sito-web ha appreso da una fonte vicina alla popstar, quest'ultima molto probabilmente sposerà l'attuale compagno Alex Rodriguez in Italia, non appena sarà rientrata l'emergenza coronavirus.

"Era stato organizzato tutto ed era già tutto pagato- ha riportato il portale-web sul conto della coppia vip-. Ma loro si sono visti costretti a posticipare a data da destinarsi le nozze. Jennifer Lopez ha intenzione di sposare Rodriguez al più presto e non appena si sarà tornati alla normalità". L'insider ha inoltre fatto sapere al noto magazine che "Jennifer vuole sposare Alex e celebrare il loro amore davanti ai familiari e agli amici a loro più cari".

Il matrimonio di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sarebbe, a quanto pare, dovuto celebrare nel corso dell'imminente estate 2020. L'artista latin-pop 50enne non è tuttavia la sola ad essere al centro del gossip, per via dei rumor sulla sospensione del suo matrimonio dovuta al coronavirus. Anche le nozze di Katy Perry e Orlando Bloom, previste in origine per il mese di aprile 2020, sarebbero state rimandate secondo quanto riportato da Us Magazine.

Jennifer Lopez e l'attività fisica ai tempi del Covid-19

Da quanto trapela alla visione di alcune foto pubblicate da Page six e finite sui social, Jennifer Lopez non è a quanto pare riuscita a resistere alla tentazione di recarsi in palestra per avere una nuova sessione di allenamento, nonostante l'emergenza globale Covid-19.

Nella giornata di mercoledì 1° aprile la star newyorkese è stata beccata dai paparazzi mentre era in tenuta sportiva e insieme al compagno, Alex Rodriguez (44 anni, ndr), all'uscita di una palestra sita a Miami. E sulla porta di accesso della stessa -così come trapela dalle foto incriminate- è affisso un cartello dal seguente messaggio d'invito alla prevenzione della diffusione del Covid-19: "The gym is not open. Stay home, stay safe"; "La palestra non è aperta. Resta a casa, al sicuro".

Intanto, le foto dell'uscita incriminata - di cui sono diventati protagonisti J Lo e A.Rod- hanno fatto il giro del web, in poco tempo. A margine delle stesse inoltre non sono mancati i commenti degli utenti, sui social. Tra cui si legge il messaggio critico riportato da Dave Ryan su Twitter: "Motivo per non adorare le celebrità numero 592. Anche se in Florida c'è l'obbligo della quarantena, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sono stati fotografati mentre lasciavano una palestra di Miami. In alcune foto, puoi persino vedere un cartello sulla porta che dice: "La palestra non è aperta. Resta a casa, stai al sicuro".